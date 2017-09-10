УПЛ. Киевское «Динамо» разгромило «Александрию», «Верес» забил шесть голов «Карпатам» и другие результаты

Главное Мариуполь победил!
В матче 8-го тура УПЛ киевское «Динамо» разгромило «Александрию», отправив в ворота соперника три безответных гола – 3:0.
В других встречах «Черноморец» минимально обыграл «Звезду», «Верес» шесть раз поразил ворота «Карпат», «Сталь» уступила «Мариуполю».
Чемпионат Украины. Премьер-лига. 8-й тур
Звезда – Черноморец – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Васин, 36.
Голы: 0:1 – Борженко, 34; 0:2 – Сергийчук, 45; 0:3 – Степанюк, 54; 0:4 – Сергийчук, 72; 0:5 – Кобин, 76; 0:6 – Пашич, 83; 1:6 – Карраскаль, 87.
Гол: 0:1 – Вакуленко, 41 (с пенальти).
Динамо – Александрия – 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Хачериди, 52; 2:0 – Мбокани, 65; 3:0 – Цыганков, 67.