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    УПЛ. Киевское «Динамо» разгромило «Александрию», «Верес» забил шесть голов «Карпатам» и другие результаты

    В матче 8-го тура УПЛ киевское «Динамо» разгромило «Александрию», отправив в ворота соперника три безответных гола – 3:0.

    В других встречах «Черноморец» минимально обыграл «Звезду», «Верес» шесть раз поразил ворота «Карпат», «Сталь» уступила «Мариуполю».

    Чемпионат Украины. Премьер-лига. 8-й тур

    Звезда – Черноморец – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Васин, 36.

    Карпаты – Верес – 1:6 (0:2)

    Голы: 0:1 – Борженко, 34; 0:2 – Сергийчук, 45; 0:3 – Степанюк, 54; 0:4 – Сергийчук, 72; 0:5 – Кобин, 76; 0:6 – Пашич, 83; 1:6 – Карраскаль, 87.

    Сталь – Мариуполь – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Вакуленко, 41 (с пенальти).

    Динамо – Александрия – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Хачериди, 52; 2:0 – Мбокани, 65; 3:0 – Цыганков, 67.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2017 21:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 11 сентября 2017, 05:09

      Главное Мариуполь победил!

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