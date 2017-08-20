УПЛ. «Динамо» разгромило «Сталь», «Заря» проиграла «Звезде» и другие результаты

Состоялись очередные матчи шестого тура УПЛ. Киевское «Динамо» уверенно разобралось со «Сталью», а луганская «Заря» проиграла «Звезде».

В поединке «Карпат» и «Александрии» голов зафиксировано не было. Сейчас в турнирной таблице лидирует «Динамо».

Чемпионат Украины. УПЛ. 6-й тур

Звезда – Заря – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Громов, 19; 1:1 – Эль-Хамдауи, 20; 2:1 – Прядун, 30.

Карпаты – Александрия – 0:0

Ворскла – Мариуполь – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Чижов, 83.

Динамо – Сталь – 4:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Беседин, 2; 2:0 – Кравец, 26; 3:0 – Вида, 41; 3:1 – Кузик, 54; 4:1 – Кравец, 65.

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