УПЛ. «Ворскла» победила «Верес»; «Сталь» обыграла «Александрию»

В матче 20-го тура чемпионата Украины «Ворскла» дома обыграла «Верес» со счетом 1:0. Хозяева набрали 34 очка и остались на третьей строчке в таблице, «Верес» с 26-ю очками идет пятым.

В другом матче «Сталь» забила два безответных мяча «Александрии». «Сталь» занимает 11-ю строчку с 15-ю очками, «Александрия» идет на восьмом месте с 19-ю очками.

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 20-й тур

Сталь – Александрия – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 — Копытов, 71; 2:0 — Климчук, 76.

Ворскла – Верес – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 — Кулач, 59.

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