Кучук официально покинул «Сталь»

«Сталь» объявила об уходе Леонида Кучука с поста главного тренера команды. Напомним, что специалист работал в украинском клубе с зимы этого года.

Ранее сообщалось, что 57-летний тренер возглавит «Ростов».

«После окончания сезона руководство клуба и главный тренер команды Леонид Кучук приняли совместное решение не продлевать закончившийся полугодичный контракт. Клуб благодарит Леонида Станиславовича и весь тренерский штаб за проделанную работу и искренне желает успехов в их дальнейшей профессиональной деятельности!» – говорится в сообщении «Стали».