Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кучук официально покинул «Сталь»

    «Сталь» объявила об уходе Леонида Кучука с поста главного тренера команды. Напомним, что специалист работал в украинском клубе с зимы этого года.

    Ранее сообщалось, что 57-летний тренер возглавит «Ростов».

    «После окончания сезона руководство клуба и главный тренер команды Леонид Кучук приняли совместное решение не продлевать закончившийся полугодичный контракт. Клуб благодарит Леонида Станиславовича и весь тренерский штаб за проделанную работу и искренне желает успехов в их дальнейшей профессиональной деятельности!» – говорится в сообщении «Стали».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.06.2017 15:20
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 6 июня 2017, 16:29

      Жду своего бульбаша в Ростове!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11