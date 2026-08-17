Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти хотел бы стать главным тренером московской команды.

– В последние годы все итальянские тренеры «Спартака» выигрывали трофеи. Готовы ли возглавить клуб в будущем?

– «Спартак» – одна из самых лучших команд мира. Сейчас у них есть тренер, сам я тоже набираюсь опыта. С удовольствием готов работать, если поступит интересное предложение, не только в «Спартаке».

– В любой команде РПЛ?

– Нужно обсудить цели и амбиции команды. Важно, чтобы они совпадали с моими. Я уже работал в Серии А с «Монцей» и «Вероной». Также была «Аталанта» в прошлом году. Поэтому у меня уже достаточно опыта. Но тренеру всегда нужно учиться и стажироваться.

– А если позовет «Зенит», готовы пойти?

– Не знаю, сейчас думаю о том, чтобы быть лучше как тренер. Всегда нужно быть профессионалом. Посмотрим, какие предложения будут потом.