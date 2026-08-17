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  • Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»

Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»

17 августа, 11:48
9

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти хотел бы стать главным тренером московской команды.

– В последние годы все итальянские тренеры «Спартака» выигрывали трофеи. Готовы ли возглавить клуб в будущем?

– «Спартак» – одна из самых лучших команд мира. Сейчас у них есть тренер, сам я тоже набираюсь опыта. С удовольствием готов работать, если поступит интересное предложение, не только в «Спартаке».

– В любой команде РПЛ?

– Нужно обсудить цели и амбиции команды. Важно, чтобы они совпадали с моими. Я уже работал в Серии А с «Монцей» и «Вероной». Также была «Аталанта» в прошлом году. Поэтому у меня уже достаточно опыта. Но тренеру всегда нужно учиться и стажироваться.

– А если позовет «Зенит», готовы пойти?

– Не знаю, сейчас думаю о том, чтобы быть лучше как тренер. Всегда нужно быть профессионалом. Посмотрим, какие предложения будут потом.

  • Боккетти выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
  • В 2025-м он покинул пост главного тренера молодежной команды «Аталанты».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Боккетти Сальваторе
Комментарии (9)
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niyazkov
1786956810
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trener7
1786957468
На хрен ты там нужен.
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Интерес
1786959663
Да что МИРА-ВСЕЛЕННОЙ!!!Ждём главного тренера аналогичного уровня-Бокетти.
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Айболид
1786966421
– А если позовет «Зенит», готовы пойти? (с) Пойдёт и тогда Зенит станет одной из лучших команд мира .
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ТяжелаяАртиллерия
1786977332
Комментарий скрыт модератором
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