УПЛ. «Сталь» обыграла «Звезду», «Александрия» и «Черноморец» голов не забили

Состоялись очередные матчи 23 тура УПЛ в рамках плей-офф вылета. «Сталь» из Каменского добилась успеха в гостях. Первый мяч за гостей провел Орест Кузык.

В Александрии гостил одесский «Черноморец». Команды не смогли поразить ворота друг друга, хотя хозяева заканчивали встречу в меньшинстве из-за удаления Сергея Ситало.

Чемпионат Украины. Плей-офф вылета. 23-й тур

Звезда – Сталь – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Кузик, 37; 0:2 – Джонатан, 45+1; 1:2 – Цюпа, 53.

Александрия – Черноморец – 0:0

Удаления: Ситало, 74 – нет.

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