УПЛ. «Сталь» обыграла «Звезду», «Александрия» и «Черноморец» голов не забили

Состоялись очередные матчи 23 тура УПЛ в рамках плей-офф вылета. «Сталь» из Каменского добилась успеха в гостях. Первый мяч за гостей провел Орест Кузык.
В Александрии гостил одесский «Черноморец». Команды не смогли поразить ворота друг друга, хотя хозяева заканчивали встречу в меньшинстве из-за удаления Сергея Ситало.
Чемпионат Украины. Плей-офф вылета. 23-й тур
Голы: 0:1 – Кузик, 37; 0:2 – Джонатан, 45+1; 1:2 – Цюпа, 53.
Александрия – Черноморец – 0:0
Удаления: Ситало, 74 – нет.
Источник: Бомбардир.ру