УПЛ. Гол Чичикова помог «Звезде» обыграть «Олимпик» и другие результаты

В матче 29-го тура плей-офф УПЛ «Александрия» победила «Карпаты» – 2:1. Клуб из Александрии возглавляет группу В.

В других встречах «Олимпик» проиграл «Звезде», «Черноморец» обыграл «Сталь».

Чемпионат Украины. Премьер-лига. Плей-офф. 29-й тур, группа В

Звезда К – Олимпик – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Петров, 64; 2:0 – Чичиков, 76.

Карпаты – Александрия – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Нестеров, 4; 1:1 – Банада, 35; 2:1 – Ситало, 52.

Сталь – Черноморец – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Климчук, 22; 1:1 – Третьяков, 25; 2:1 – Бобко, 65.

Календарь УПЛ

Турнирная таблица УПЛ