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«Локомотив» рассматривает Фогеля и Кучука как кандидатов на пост главного тренера

29 мая 2017, 13:54
18

«Локомотив» рассматривает две кандидатуры на пост главного тренера – Хайко Фогеля и Леонида Кучука. Сообщается, что вопрос с новым наставником будет решен 5 июня на заседании совета директоров клуба. Контракт Юрия Семина, возглавившего железнодорожников прошлым летом, подписан по схеме «1+1», однако пока не поступало никакой официальной информации о его продлении.

Напомним, 41-летний немецкий специалист в свое время успешно работал в «Базеле», завоевав с командой три чемпионских титула и два Кубка Швейцарии. Кучук в свою очередь уже занимал должность главного тренера красно-зеленых в сезоне-2013/14, приведя «Локомотив» к бронзовым медалям РФПЛ. В настоящее время белорус является наставником «Стали» из Каменского.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Украина. Плей-офф Локомотив Сталь Кучук Леонид Фогель Хайко
Комментарии (18)
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Freyk
1496055870
Кучук в «Локомотиве», Фурсенко в «Зените»... Что дальше, Газзаев в ЦСКА, Хиддинк в сборной?
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yorgenbarenz
1496057787
С Палычем успели поцапаться?Для нынешнего Локо он оптимальный тренер.
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lekseij2007
1496059301
Если уж и рассматривать замену Палыча, то хоть подходящую, а не этих двух.
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serghio1990
1496061586
оставьте палыча поработать,впереди ЛЕ,весь настрой команды собьете с новым тренером....,так и будете менять каждые полгода?
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Alex3920486
1496063026
А чем ЮП неугодил!? Дайте ему хо сезон отработать!
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dok66
1496064458
Что за вброс ? Швейцария и Россия - две большие разницы ! А Кучук ушел не совсем корректно ! Палыч и дальше сможет поднимать Локо , даже в отсутствие Месси и Криштиана .
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Obojaemiy
1496066015
кроме базеля там анд нет поэтому там бы и хромой , косой стал чемпионом.
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NEON-SM
1496067502
Кучук то им зачем?
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виктоша
1496068575
Кто там воду мутит? Менять Семина было бы глупо и нечестно: во-первых,+ 1 год в случае успеха (Кубок взяли), во-вторых, надо дать еще сезон, как минимум, ПОЛНОЦЕННОЙ работы, с предсезонкой.
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XaXatyn
1496074219
Если так хотят Палыча поменять , тогда не надо шлак собирать , или дать поработать кому то свои красно-зеленым ! Тот же Дима Лоськов !
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