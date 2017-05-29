«Локомотив» рассматривает Фогеля и Кучука как кандидатов на пост главного тренера

«Локомотив» рассматривает две кандидатуры на пост главного тренера – Хайко Фогеля и Леонида Кучука. Сообщается, что вопрос с новым наставником будет решен 5 июня на заседании совета директоров клуба. Контракт Юрия Семина, возглавившего железнодорожников прошлым летом, подписан по схеме «1+1», однако пока не поступало никакой официальной информации о его продлении.

Напомним, 41-летний немецкий специалист в свое время успешно работал в «Базеле», завоевав с командой три чемпионских титула и два Кубка Швейцарии. Кучук в свою очередь уже занимал должность главного тренера красно-зеленых в сезоне-2013/14, приведя «Локомотив» к бронзовым медалям РФПЛ. В настоящее время белорус является наставником «Стали» из Каменского.