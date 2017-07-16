УПЛ. Новички лиги голов друг другу не забили и другие результаты

16 июля четырьмя матчами стартовал очередной розыгрыш УПЛ. Любопытной представлялась встреча двух дебютантов турнира – «Мариуполя» и «Вереса», однако они не порадовали зрителей забитыми мячами.
Чемпионат Украины. УПЛ. 1-й тур
Карпаты (Львов) – Звезда (Кропивницкий) – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Чачуа; 1:1 – Загальский, 37 (с пен.).
Мариуполь – Верес (Ривне) – 0:0
Александрия – Олимпик (Донецк) – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Хомутов, 17; 0:2 – Немчанинов, 36.
Заря (Луганск) – Сталь (Каменское) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Якимов, 60.
Источник: Бомбардир.ру