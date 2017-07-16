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    УПЛ. Новички лиги голов друг другу не забили и другие результаты

    16 июля четырьмя матчами стартовал очередной розыгрыш УПЛ. Любопытной представлялась встреча двух дебютантов турнира – «Мариуполя» и «Вереса», однако они не порадовали зрителей забитыми мячами.

    Чемпионат Украины. УПЛ. 1-й тур

    Карпаты (Львов) – Звезда (Кропивницкий) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Чачуа; 1:1 – Загальский, 37 (с пен.).

    Мариуполь – Верес (Ривне) – 0:0

    Александрия – Олимпик (Донецк) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Хомутов, 17; 0:2 – Немчанинов, 36.

    Заря (Луганск) – Сталь (Каменское) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Якимов, 60.

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2017 21:26
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