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    УПЛ. «Олимпик» сыграл вничью на «Оболонь Арене», «Заря» упустила победу над «Ворсклой»

    Встреча 10-го тура чемпионата Украины «Сталь»«Олимпик» закончилась со счетом 1:1.

    В других матчах «Мариуполь» и «Александрия» обменялись забитыми мячами, «Заря» упустила победу над «Ворсклой», «Карпаты» и «Черноморец» поделили очки.

    Чемпионат Украины. Премьер-лига. 10-й тур

    Сталь – Олимпик – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Месхи, 25; 1:1 – Беленький, 60.

    Мариуполь – Александрия – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Грицук, 28; 1:1 – Яворский, 86.

    Ворскла – Заря – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Епонасенко, 44; 1:1 – Коломоец, 90+1.

    Карпаты – Черноморец – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Гладкий, 6 (с пенальти); 1:1 – Хобленко, 31.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2017 21:24
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