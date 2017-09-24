УПЛ. «Олимпик» сыграл вничью на «Оболонь Арене», «Заря» упустила победу над «Ворсклой»

Встреча 10-го тура чемпионата Украины «Сталь» – «Олимпик» закончилась со счетом 1:1.

В других матчах «Мариуполь» и «Александрия» обменялись забитыми мячами, «Заря» упустила победу над «Ворсклой», «Карпаты» и «Черноморец» поделили очки.

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 10-й тур

Сталь – Олимпик – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Месхи, 25; 1:1 – Беленький, 60.

Мариуполь – Александрия – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Грицук, 28; 1:1 – Яворский, 86.

Ворскла – Заря – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Епонасенко, 44; 1:1 – Коломоец, 90+1.

Карпаты – Черноморец – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Гладкий, 6 (с пенальти); 1:1 – Хобленко, 31.

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