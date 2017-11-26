УПЛ. «Динамо» обыграло «Сталь» и другие результаты

Состоялись заключительные матчи 17-го тура чемпионата Украины.
В центральной встрече игрового дня киевское «Динамо» одержало выездную победу над «Сталью» (0:2).
Лидером первенства остается «Шахтер» с 39 очками. «Динамо» идет на втором месте и имеет на своем счету 35 очков.
Чемпионат Украины. Премьер-лига. 17-й тур
Верес – Черноморец – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Карасюк, 25; 2:0 – Волошинович, 45; 3:0 – Сергийчук, 54 (с пенальти); 3:1 – Хобленко, 68.
Александрия – Карпаты – 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Полярус, 60; 2:0 – Старенький, 66; 3:0 – Пономарь, 78.
Голы: 0:1 – Мбокани, 13; 0:2 – Морозюк, 51.
Гол: 1:0 – Громов, 58.
Источник: Бомбардир.ру