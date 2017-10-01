УПЛ. «Динамо» упустило победу 3:0, «Шахтер» обыграл «Карпаты» и другие результаты

Встреча 11-го тура чемпионата Украины «Заря» – «Динамо» завершилась со счетом 4:4. Киевский клуб упустил победу, выигрывая после первого тайма со счетом 3:0.

Столичный клуб набрал 24 очка и сохранил вторую строчку в турнирной таблице. Отставание от «Шахтера», обыгравшего «Карпаты», – четыре балла. Клуб из Луганска остался на седьмой строчке.

Результаты других встреч представлены ниже.

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 11-й тур

Заря (Луганск) – Динамо (Киев) – 4:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Мбокани, 14; 0:2 – Буяльский, 33; 0:3 – Мораес, 45+1; 1:3 – Харатин, 55 (с пенальти); 2:3 – Июри, 75; 3:3 – Силас, 80; 3:4 – Гармаш, 82; 4:4 – Опанасенко, 88.

Черноморец (Одесса) – Ворскла (Полтава) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Кулач, 35; 0:2 – Кадымян, 76; 0:3 – Коломоец, 80.

Шахтер (Шахтер) – Карпаты (Львов) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Феррейра, 7; 2:0 – Федецкий, 65 (в свои ворота).

Верес (Ривне) – Сталь (Каменское) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кузык, 42; 0:2 – Адамюк, 88.

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