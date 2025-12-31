Милевский раскрыл марку пива, которое пил в период безденежья

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский на ютуб-канале «Король Твоего Места» назвал предпочитаемую марку пива.

– Как можно вечером в компании бахнуть два пива, а утром бегать в футбол?

– Если два бокала пива, то ничего страшного. На самом деле, если ты выпиваешь два бокала, мне кажется, для обычного человека, то это ничего. То есть просто два бокала – и дальше не газуешь, не продолжаешь. Ты выпил пива, покушал, спокойно лег спать, проснулся – у тебя ничего не болит.

Это как в Англии, в Европе – обычная процедура, которая происходит по вечерам. Понятно, кому-то, может, два пива – это много, но для меня это как выпить две бутылки воды.

– Любимая марка пива есть?

– Paulaner нефильтрованный.

– Ого. А как давно?

– Ну, наверное, с тех пор, как начал пиво пить. Раньше другое пили, когда особо не зарабатывали. «Оболонь» любил. Потом появились деньги – перешел на немецкий продукт.