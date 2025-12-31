Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Милевский раскрыл марку пива, которое пил в период безденежья

Милевский раскрыл марку пива, которое пил в период безденежья

Сегодня, 11:22

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский на ютуб-канале «Король Твоего Места» назвал предпочитаемую марку пива.

– Как можно вечером в компании бахнуть два пива, а утром бегать в футбол?

– Если два бокала пива, то ничего страшного. На самом деле, если ты выпиваешь два бокала, мне кажется, для обычного человека, то это ничего. То есть просто два бокала – и дальше не газуешь, не продолжаешь. Ты выпил пива, покушал, спокойно лег спать, проснулся – у тебя ничего не болит.

Это как в Англии, в Европе – обычная процедура, которая происходит по вечерам. Понятно, кому-то, может, два пива – это много, но для меня это как выпить две бутылки воды.

– Любимая марка пива есть?

– Paulaner нефильтрованный.

– Ого. А как давно?

– Ну, наверное, с тех пор, как начал пиво пить. Раньше другое пили, когда особо не зарабатывали. «Оболонь» любил. Потом появились деньги – перешел на немецкий продукт.

  • Милевский после карьеры пристрастился к алкоголю.
  • В России игрок выступал за «Тосно» в 2016-2017 годах.
  • За сборную Украины форвард провел 50 матчей, забил 8 голов.

Милевский объяснил, почему не стал как Роналду: «Мне надо выпить пива, вина» 2
Страдающий от алкоголизма Милевский застрял в лифте и записал эпичное матерное видео 8
Страдающий от алкоголизма Милевский задержан: известна причина 1
Источник: Football.by
Украина. Премьер-лига Милевский Артем
