Лучший футболист СССР 1988 года избил сантехника в Киеве

Сегодня, 19:19
17

Экс-тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Алексей Михайличенко стал фигурантом скандала.

62-летний специалист избил сантехника в Киеве. Инцидент произошел 21 января в Печерском районе украинской столицы.

Причиной конфликта якобы стало отсутствие отопления. Начальник ЖЭКа снимал происходящее на телефон, но после общения с Михайличенко заявил, что видео исчезло.

Пострадавший попал в больницу. Он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное легкое телесное повреждение».

  • Михайличенко – лучший футболист СССР 1988 года, 3-кратный победитель чемпионата Советского Союза, олимпийский чемпион.

Источник: Спортс
Украина. Премьер-лига Динамо К Украина Михайличенко Алексей
swot1205
1769186075
а что это мы не на фронте????
Император Бомжей
1769186217
Типичная свинособака из Украины))) Фууу, стыдно быть украинцем Хуже цыганей, только украинцы!
...уефан
1769186546
...замолаживал не хило в своё время, теперь сантехников прессует...
vick-north-west
1769186853
Легенда, чё. Главный оппонент Феди в фильме "Федя. Народный футболист".
Безлимит
1769187049
По словам Михайличенко, конфликт возник не из-за профессиональных обязанностей сантехника, а из-за его поведения по отношению к жильцам дома. Экс-тренер объяснил, что в течение нескольких дней в доме не было холодной воды, хотя в других домах района водоснабжение уже восстановили. По его мнению, причиной стали ошибки во время работ, в результате чего замерзло оборудование. Михайличенко рассказал, что несколько жительниц, среди которых была и его жена, пытались добиться завершения ремонтных работ, когда коммунальщик собирался уйти, ссылаясь на окончание рабочего дня. В этот момент, по версии экс-тренера, и произошел инцидент. Он утверждает, что сантехник применил силу к его жене, после чего она позвонила мужу.
Айболид
1769187729
лёша бандерлог берега попутал .
