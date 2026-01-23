Лучший футболист СССР 1988 года избил сантехника в Киеве

Экс-тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Алексей Михайличенко стал фигурантом скандала.

62-летний специалист избил сантехника в Киеве. Инцидент произошел 21 января в Печерском районе украинской столицы.

Причиной конфликта якобы стало отсутствие отопления. Начальник ЖЭКа снимал происходящее на телефон, но после общения с Михайличенко заявил, что видео исчезло.

Пострадавший попал в больницу. Он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное легкое телесное повреждение».