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    • Канчельскис выбрал трех советских футболистов с самой успешной карьерой в Европе

    Канчельскис выбрал трех советских футболистов с самой успешной карьерой в Европе

    Андрей Канчельскис назвал трех экс-игроков сборной СССР, которые добились наибольшего успеха на международном уровне.

    «Для меня лучший российский или советский футболист, выступавший за рубежом, – Заваров. В тройку еще включил бы Михайличенко и Дасаева.

    Почему не назвал себя? Некорректно про себя говорить, не хочу», – сказал Канчельскис.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (2)
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    FRZZ
    1736347811
    Заваров и Михайличенко представители Украины. И еще, кроме Ювентуса остальные клубы так себе... А Канчельскис играл за великий и могучий МЮ, так, что мог бы и себя назвать.
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    Иван-Попович-google
    1736355372
    Лужный в Арсенале (кажется) долго и хорошо играл, Харин в Челси получше Дасаева играл.
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