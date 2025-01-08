Канчельскис выбрал трех советских футболистов с самой успешной карьерой в Европе

Андрей Канчельскис назвал трех экс-игроков сборной СССР, которые добились наибольшего успеха на международном уровне.

«Для меня лучший российский или советский футболист, выступавший за рубежом, – Заваров. В тройку еще включил бы Михайличенко и Дасаева.

Почему не назвал себя? Некорректно про себя говорить, не хочу», – сказал Канчельскис.