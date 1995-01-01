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    Маркевич, Ребров и Михайличенко – кандидаты на пост главного тренера сборной Украины

    Стало известно, кто может возглавить сборную Украины после ухода Андрея Шевченко в связи с истечением срока контракта.

    По информации Tribuna со ссылкой на Meta-ratings, УАФ, скорее всего, предложит Мирону Маркевичу возглавить национальную команду до конца 2021 года.

    Если 70-летний Маркевич откажется стать главным тренером сборной, УАФ пригласит на эту должность Алексея Михайличенко.

    Также существует вероятность, что Сергей Ребров разорвет контракт с «Аль-Айном» в конце года и возглавит сборную Украины.

    Решение о новом главном тренере национальной команды может быть принято на исполкоме УАФ, который состоится 9 августа.

    • Маркевич – глава комитета сборных УАФ. Михайличенко – вице-президент ассоциации.
    • Шевченко работал с командой с 2016 года.
    • На минувшем Евро-2020 украинцы дошли до четвертьфинала, где вылетели от Англии.

    УАФ: «Шевченко мотивировал уход из сборной желанием перейти на клубную работу»

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    Источник: Tribuna.com

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    Сегодня, 15:11
    Комментарии5
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      Рейтинг: +24425

      Боцман59rus 34 минуты назад

      - а шо, в квартале шуты перевелись?

      0
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      Рейтинг: +506

      mama1991 1 час назад

      лесик михайличенко как затычка то в динамо, то в сборной.... слабый он.

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    • ...
      Рейтинг: +12643

      Skull_Boy 1 час назад

      Вообще пох....й

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15818

      JTherry 1 час назад

      президент Федерации баскетбола украины Бродский: "Конечно, Шевченко имеет право хотеть 3 млн, но я считаю, что он га.н.дон..."
      Маркевича не назначат, Михайличенко - не уверен, что осилит, скорее всего - Ребров...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1622

      Радио1000шумеров 2 часа назад

      Маркевич - хороший тренер, жаль что бандеровец...

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