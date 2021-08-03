Маркевич, Ребров и Михайличенко – кандидаты на пост главного тренера сборной Украины

Стало известно, кто может возглавить сборную Украины после ухода Андрея Шевченко в связи с истечением срока контракта.

По информации Tribuna со ссылкой на Meta-ratings, УАФ, скорее всего, предложит Мирону Маркевичу возглавить национальную команду до конца 2021 года.

Если 70-летний Маркевич откажется стать главным тренером сборной, УАФ пригласит на эту должность Алексея Михайличенко.

Также существует вероятность, что Сергей Ребров разорвет контракт с «Аль-Айном» в конце года и возглавит сборную Украины.

Решение о новом главном тренере национальной команды может быть принято на исполкоме УАФ, который состоится 9 августа.

Маркевич – глава комитета сборных УАФ. Михайличенко – вице-президент ассоциации.

Шевченко работал с командой с 2016 года.

На минувшем Евро-2020 украинцы дошли до четвертьфинала, где вылетели от Англии.

УАФ: «Шевченко мотивировал уход из сборной желанием перейти на клубную работу»