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  • Маркевич, Ребров и Михайличенко – кандидаты на пост главного тренера сборной Украины

Маркевич, Ребров и Михайличенко – кандидаты на пост главного тренера сборной Украины

3 августа 2021, 15:11
3

Стало известно, кто может возглавить сборную Украины после ухода Андрея Шевченко в связи с истечением срока контракта.

По информации Tribuna со ссылкой на Meta-ratings, УАФ, скорее всего, предложит Мирону Маркевичу возглавить национальную команду до конца 2021 года.

Если 70-летний Маркевич откажется стать главным тренером сборной, УАФ пригласит на эту должность Алексея Михайличенко.

Также существует вероятность, что Сергей Ребров разорвет контракт с «Аль-Айном» в конце года и возглавит сборную Украины.

Решение о новом главном тренере национальной команды может быть принято на исполкоме УАФ, который состоится 9 августа.

  • Маркевич – глава комитета сборных УАФ. Михайличенко – вице-президент ассоциации.
  • Шевченко работал с командой с 2016 года.
  • На минувшем Евро-2020 украинцы дошли до четвертьфинала, где вылетели от Англии.

УАФ: «Шевченко мотивировал уход из сборной желанием перейти на клубную работу»

Источник: Tribuna.com
Украина. Премьер-лига Украина Маркевич Мирон Михайличенко Алексей Ребров Сергей Шевченко Андрей
Комментарии (3)
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JTherry
1627995676
президент Федерации баскетбола украины Бродский: "Конечно, Шевченко имеет право хотеть 3 млн, но я считаю, что он га.н.дон..." Маркевича не назначат, Михайличенко - не уверен, что осилит, скорее всего - Ребров...
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Skull_Boy
1627995971
Вообще пох....й
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Боцман59rus
1627999414
- а шо, в квартале шуты перевелись?
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