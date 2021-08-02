УАФ: «Шевченко мотивировал уход из сборной желанием перейти на клубную работу»

Украинская ассоциация футбола выступила с заявлением по поводу ухода Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной.
«Напомним, в июне 2020 исполком Украинской ассоциации футбола предложил главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко и его тренерскому штабу продлить контракт до конца 2022 года.
Тогда по просьбе тренерского штаба сборной Украины контракт был подписан на один год с возможным продлением по обоюдному согласию еще на полтора года. Андрей Шевченко и его тренерский штаб мотивировали это решение желанием после чемпионата Европы перейти на клубную работу, о чeм Андрей Шевченко неоднократно заявлял в интервью.
В Украинской ассоциации футбола пошли навстречу и согласились на такие условия контракта. Таким образом, 30 июля 2021 истек срок контракта между УАФ и тренерским штабом сборной.
На 9 августа запланировано проведение заседания исполкома УАФ, на котором будет принято решение относительно нового тренерского штаба сборной Украины», – сказано в заявлении УАФ.
- Шевченко работал с командой с 2016 года.
- На минувшем Евро-2020 украинцы дошли до четвертьфинала, где вылетели от Англии.
- Выступление на Евро принесло Украине 16 миллионов евро.