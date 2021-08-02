УАФ: «Шевченко мотивировал уход из сборной желанием перейти на клубную работу»

Украинская ассоциация футбола выступила с заявлением по поводу ухода Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной.

«Напомним, в июне 2020 исполком Украинской ассоциации футбола предложил главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко и его тренерскому штабу продлить контракт до конца 2022 года.

Тогда по просьбе тренерского штаба сборной Украины контракт был подписан на один год с возможным продлением по обоюдному согласию еще на полтора года. Андрей Шевченко и его тренерский штаб мотивировали это решение желанием после чемпионата Европы перейти на клубную работу, о чeм Андрей Шевченко неоднократно заявлял в интервью.

В Украинской ассоциации футбола пошли навстречу и согласились на такие условия контракта. Таким образом, 30 июля 2021 истек срок контракта между УАФ и тренерским штабом сборной.

На 9 августа запланировано проведение заседания исполкома УАФ, на котором будет принято решение относительно нового тренерского штаба сборной Украины», – сказано в заявлении УАФ.