УПЛ. «Шахтер» сыграл вничью с «Александрией», «Динамо» обыграло «Черноморец» и другие результаты

В матче 10-го тура плей-офф УПЛ группы А «Шахтер» в гостях сыграл вничью с «Александрией» – 1:1.

В другой встрече киевское «Динамо» благодаря голу Андрея Ярмоленко вырвало победу над «Черноморцем».

Еще одна игра между «Днепром» и «Волынью» была прервана из-за поведения болельщиков.

Чемпионат Украины. УПЛ. Плей-офф, 10-й тур. Группа А

Александрия – Шахтер – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Борячук, 19; 1:1 – Старенький, 23.

Заря – Олимпик – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Соболь, 27; 2:0 – Петряк, 80.

Удаление: нет – Иллой-Айет, 39.

Динамо – Черноморец – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Гонсалес, 29; 1:1 – Андриевский, 52 (с пенальти); 2:1 – Ярмоленко, 64.

Чемпионат Украины. УПЛ. Плей-офф, 10-й тур. Группа В

Карпаты – Звезда – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Прядун, 11; 1:1 – Нестеров, 22; 2:1 – Матвиенко, 68.

Сталь – Ворскла – 0:0

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