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    УПЛ. «Динамо» разгромило «Зарю» и другие результаты

    Киевское «Динамо» без проблем разобралось с «Зарей» в матче 26 тура УПЛ, отправив в сетку ворот луганчан четыре безответных гола.

    В других поединках «Шахтер» обыграл «Верес», «Ворскла» победила «Мариуполь», «Олимпик» проиграл «Черноморцу», а «Александрия» взяла верх над «Сталью».

    Чемпионат Украина. УПЛ. Плей-офф. 26 тур

    Динамо – Заря – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бурда 13; 2:0 – Вербич, 51; 3:0 – Беседин, 54; 4:0 – Цыганков, 88.

    Верес – Шахтер – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Тайсон, 24; 0:2 – Хочолава, 78.

    Ворскла – Мариуполь – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Сергийчук, 57.

    Черноморец – Олимпик – 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Гладкий, 33; 1:1 – Сондей, 42; 2:1 – Гладкий, 33; 3:1 – Матяж, 82.

    Александрия – Сталь – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Протасов, 14; 2:0 – Грицук, 36 (с пенальти).

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.04.2018 21:58
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