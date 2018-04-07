УПЛ. «Динамо» разгромило «Зарю» и другие результаты

Киевское «Динамо» без проблем разобралось с «Зарей» в матче 26 тура УПЛ, отправив в сетку ворот луганчан четыре безответных гола.
В других поединках «Шахтер» обыграл «Верес», «Ворскла» победила «Мариуполь», «Олимпик» проиграл «Черноморцу», а «Александрия» взяла верх над «Сталью».
Чемпионат Украина. УПЛ. Плей-офф. 26 тур
Голы: 1:0 – Бурда 13; 2:0 – Вербич, 51; 3:0 – Беседин, 54; 4:0 – Цыганков, 88.
Голы: 0:1 – Тайсон, 24; 0:2 – Хочолава, 78.
Ворскла – Мариуполь – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Сергийчук, 57.
Черноморец – Олимпик – 3:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Гладкий, 33; 1:1 – Сондей, 42; 2:1 – Гладкий, 33; 3:1 – Матяж, 82.
Александрия – Сталь – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Протасов, 14; 2:0 – Грицук, 36 (с пенальти).
Источник: Бомбардир.ру