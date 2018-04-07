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Ворскла - Мариуполь

07.04.2018, Суббота, 19:30 мск Полтава, стадион Ворскла Украина. Плей-офф, 26 тур Ворскла - Мариуполь
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
17 тур
25 ноября, суббота 15:00 Мариуполь 0:1 Ворскла
6 тур
20 августа, воскресенье 19:30 Ворскла 1:0 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
24 тур
16 мая, суббота 14:00 Мариуполь 1:2 Ворскла
11 тур
1 ноября, суббота 18:00 Ворскла 0:0 Мариуполь
Украина. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
ответный матч		 29 октября, среда 18:00 Ворскла 3:2 Мариуполь
Украина. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
первый матч		 27 сентября, суббота 15:00 Мариуполь 0:1 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
24 апреля, четверг 16:00 Мариуполь 1:2 Ворскла
5 тур
10 августа, суббота 18:00 Ворскла 1:0 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
19 апреля, пятница 20:15 Мариуполь 1:0 Ворскла
10 тур
30 сентября, воскресенье 19:30 Ворскла 1:0 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
23 тур
17 марта, суббота 20:30 Ворскла 3:1 Мариуполь
8 тур
28 августа, воскресенье 17:00 Мариуполь 4:1 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
17 тур
13 ноября, суббота 15:00 Мариуполь 2:6 Ворскла
2 тур
17 июля, суббота 19:00 Ворскла 1:3 Мариуполь
Чемпионат Украины (2009/2010)
23 тур
3 апреля, суббота 16:00 Ворскла 3:0 Мариуполь
8 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Мариуполь 0:0 Ворскла
Чемпионат Украины (2008/2009)
22 тур
4 апреля, суббота 17:00 Ворскла 2:3 Мариуполь
7 тур
30 августа, суббота 18:00 Мариуполь 1:3 Ворскла
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 10 9 1 0 22:5 +17 28
2. Шахтер Дн 10 8 0 2 20:6 +14 24
3. Ворскла 10 3 3 4 9:13 -4 12
4. Заря 10 3 1 6 6:16 -10 10
5. Мариуполь 10 1 4 5 8:14 -6 7
6. Верес 10 0 3 7 2:13 -11 3
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