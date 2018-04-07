Ворскла - Мариуполь

|17 тур
|25 ноября, суббота
|15:00
|Мариуполь
|0:1
|Ворскла
|6 тур
|20 августа, воскресенье
|19:30
|Ворскла
|1:0
|Мариуполь
|17 тур
|25 ноября, суббота
|15:00
|Мариуполь
|0:1
|Ворскла
|6 тур
|20 августа, воскресенье
|19:30
|Ворскла
|1:0
|Мариуполь
|24 тур
|16 мая, суббота
|14:00
|Мариуполь
|1:2
|Ворскла
|11 тур
|1 ноября, суббота
|18:00
|Ворскла
|0:0
|Мариуполь
|20 тур
|24 апреля, четверг
|16:00
|Мариуполь
|1:2
|Ворскла
|5 тур
|10 августа, суббота
|18:00
|Ворскла
|1:0
|Мариуполь
|25 тур
|19 апреля, пятница
|20:15
|Мариуполь
|1:0
|Ворскла
|10 тур
|30 сентября, воскресенье
|19:30
|Ворскла
|1:0
|Мариуполь
|23 тур
|17 марта, суббота
|20:30
|Ворскла
|3:1
|Мариуполь
|8 тур
|28 августа, воскресенье
|17:00
|Мариуполь
|4:1
|Ворскла
|17 тур
|13 ноября, суббота
|15:00
|Мариуполь
|2:6
|Ворскла
|2 тур
|17 июля, суббота
|19:00
|Ворскла
|1:3
|Мариуполь
|23 тур
|3 апреля, суббота
|16:00
|Ворскла
|3:0
|Мариуполь
|8 тур
|27 сентября, воскресенье
|17:00
|Мариуполь
|0:0
|Ворскла
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо К
|10
|9
|1
|0
|22:5
|+17
|28
|2.
|Шахтер Дн
|10
|8
|0
|2
|20:6
|+14
|24
|3.
|Ворскла
|10
|3
|3
|4
|9:13
|-4
|12
|4.
|Заря
|10
|3
|1
|6
|6:16
|-10
|10
|5.
|Мариуполь
|10
|1
|4
|5
|8:14
|-6
|7
|6.
|Верес
|10
|0
|3
|7
|2:13
|-11
|3