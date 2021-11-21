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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Мариуполь
Ворскла - Мариуполь: обзор матча 21 ноября 2021
Ворскла
21.11.2021, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
5 : 1
Завершен
Мариуполь
16'
О. Тилль
22'
О. Тилль
66'
И. Песич
79'
Й. Тамм
83'
Р. Степанюк
62'
Д. Топалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Мариуполь
Замена
Б. Кушниренко
️️️️
И. Пердута
84'
Замена
️️️️
Й. Тамм
84'
Замена
A. Codjovi
️️️️
Д. Пуцлин
84'
ГОЛ! 5:1!
Р. Степанюк
83'
81'
Желтая карточка
S. Mykytsey
ГОЛ! 4:1!
Й. Тамм
79'
78'
Замена
M. Khromey
️️️️
М. Чех
78'
Замена
А. Микитишин
️️️️
Д. Топалов
Замена
А. Челядин
️️️️
N. Yakubu
69'
ГОЛ! 3:1!
И. Песич
Пас отдал
О. Тилль
66'
62'
ГОЛ! 2:1!
Д. Топалов
Пас отдал
Д. Мишнев
60'
Красная карточка
Н. Петерман
Замена
И. Песич
️️️️
Ранжел
30'
Желтая карточка
И. Кане
26'
ГОЛ! 2:0!
О. Тилль
22'
20'
Желтая карточка
П. Босанчич
ГОЛ! 1:0!
О. Тилль
Пас отдал
Д. Пуцлин
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
14
Ибраим Кане
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
99
Ранжел
ЦФ
7
Руслан Степанюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Мариуполь
12
Никита Турбаевский
ВР
15
Петар Босанчич
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
50
Денис Шостак
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
23
Марк Мампасси
ЦФ
95
Петр Стасюк
ЦФ
6
Максим Чех
ЦФ
0
K. Melichenko
ЦФ
7
Алексей Кащук
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
65
Amilcar Codjovi
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
38
Артем Челядин
ЦФ
77
Иван Песич
ЦФ
Мариуполь
1
Никита Петерман
ЦЗ
3
Stanislav Mykytsey
ЦЗ
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
6
Стефан Спировски
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
9
Artem Kholod
ЦФ
7
Артур Микитишин
ЦФ
3-2-3-2
31
Ризнык
25
44
Пердута
5
Тамм
13
Яворский
14
Кане
17
Чеснаков
18
Тилль
6
Пуцлин
7
Степанюк
99
Ранжел
1-3-5
12
Турбаевский
15
Босанчич
15
Мишнев
50
Шостак
12
Топалов
23
Мампасси
7
Кащук
0
6
Чех
95
Стасюк
44
Пердута
77
Кушниренко
77
Кушниренко
44
Пердута
6
Пуцлин
65
65
6
Пуцлин
25
38
Челядин
38
Челядин
25
99
Ранжел
77
Песич
77
Песич
99
Ранжел
6
Чех
19
19
6
Чех
12
Топалов
7
Микитишин
7
Микитишин
12
Топалов
Остались в запасе
Ворскла
Мариуполь
77
Павел Исенко
ВР
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
1
Никита Петерман
ЦЗ
3
Stanislav Mykytsey
ЦЗ
6
Стефан Спировски
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
9
Artem Kholod
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
77
Павел Исенко
ВР
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Остались в запасе
1
Никита Петерман
ЦЗ
3
Stanislav Mykytsey
ЦЗ
6
Стефан Спировски
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
9
Artem Kholod
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Ворскла - Мариуполь
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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