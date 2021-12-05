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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Десна - Мариуполь
Десна - Мариуполь: обзор матча 05 декабря 2021
Десна
05.12.2021, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-лига, 17 тур
3 : 3
Завершен
Мариуполь
51'
Л. Арвеладзе
57'
В. Юрченко
80'
В. Волошин
29'
А. Кащук
48'
А. Кащук (П)
90+1'
А. Кащук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Десна - Мариуполь
90'
+2
Замена
С. Спировски
️️️️
Д. Мишнев
90'
+1
ГОЛ! 3:3!
А. Кащук
Пас отдал
П. Стасюк
ГОЛ! 3:2!
В. Волошин
Пас отдал
И. Шевцов
80'
Замена
И. Шевцов
️️️️
Д. Безбородько
78'
Замена
В. Волошин
️️️️
Л. Арвеладзе
78'
76'
Замена
M. Khromey
️️️️
Д. Топалов
Пенальти не реализован!
Ф. Будковский
75'
68'
Замена
Н. Петерман
️️️️
М. Чех
ГОЛ! 2:2!
В. Юрченко
Пас отдал
Д. Безбородько
57'
ГОЛ! 1:2!
Л. Арвеладзе
Пас отдал
В. Юрченко
51'
48'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Кащук
Желтая карточка
A. Dombrovskiy
45'
+1
Желтая карточка
В. Калитвинцев
45'
37'
Желтая карточка
М. Чех
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Кащук
Пас отдал
А. Драмбаев
16'
Желтая карточка
Д. Мишнев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Десна
72
Igor Litovka
ВР
50
Сергей Болбат
ПЗ
9
Taras Zaviysky
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
9
Леван Арвеладзе
ЦП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
33
Евгений Селин
ЦФ
Мариуполь
12
Никита Турбаевский
ВР
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
6
Максим Чех
ЦФ
95
Петр Стасюк
ЦФ
23
Марк Мампасси
ЦФ
14
Александр Драмбаев
ЦФ
0
K. Melichenko
ЦФ
27
Олег Очеретко
ЦФ
7
Алексей Кащук
ЦФ
9
Artem Kholod
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Десна
2
Vadim Zhuk
ЦЗ
15
Александр Масалов
ЦЗ
0
O. Kovtun
ЦЗ
15
Викентий Волошин
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
16
Yevgen Belich
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Мариуполь
3
Stanislav Mykytsey
ЦЗ
15
Петар Босанчич
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
86
Даниил Удод
ЦЗ
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
6
Стефан Спировски
ЦП
1-5-4
72
50
Болбат
80
Юрченко
45
Калитвинцев
8
9
Арвеладзе
9
33
33
Селин
21
Безбородько
28
Будковский
2-5
12
Турбаевский
15
Мишнев
12
Топалов
14
Драмбаев
9
7
Кащук
27
Очеретко
0
9
Арвеладзе
15
Волошин
15
Волошин
9
Арвеладзе
21
Безбородько
90
Шевцов
90
Шевцов
21
Безбородько
6
Чех
1
Петерман
1
Петерман
6
Чех
12
Топалов
19
19
12
Топалов
15
Мишнев
6
Спировски
6
Спировски
15
Мишнев
Остались в запасе
Десна
Мариуполь
2
Vadim Zhuk
ЦЗ
15
Александр Масалов
ЦЗ
0
O. Kovtun
ЦЗ
11
Егор Картушов
ЦП
0
M. Dehtiarov
ЦФ
16
Yevgen Belich
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
3
Stanislav Mykytsey
ЦЗ
15
Петар Босанчич
ЦЗ
86
Даниил Удод
ЦЗ
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
2
Vadim Zhuk
ЦЗ
15
Александр Масалов
ЦЗ
0
O. Kovtun
ЦЗ
11
Егор Картушов
ЦП
0
M. Dehtiarov
ЦФ
16
Yevgen Belich
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
3
Stanislav Mykytsey
ЦЗ
15
Петар Босанчич
ЦЗ
86
Даниил Удод
ЦЗ
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Десна - Мариуполь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
имени Ю.А. Гагарина
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2021.12.17 16:47
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