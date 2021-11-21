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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Десна - Колос
Десна - Колос: обзор матча 21 ноября 2021
Десна
21.11.2021, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Колос
67'
N. Sitchinava
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Десна - Колос
Замена
Ф. Будковский
️️️️
Д. Безбородько
84'
Замена
M. Dehtiarov
️️️️
В. Юрченко
79'
68'
Замена
Д. Костышин
️️️️
Е. Задоя
67'
ГОЛ! 0:1!
N. Sitchinava
Пас отдал
А. Черноморец
57'
Замена
N. Sitchinava
️️️️
Р. Оливейра
56'
Замена
А. Павловец
️️️️
Е. Новак
Красная карточка
Е. Селин
53'
Желтая карточка
Д. Безбородько
45'
+1
28'
Желтая карточка
Н. Золотов
24'
Желтая карточка
А. Богданов
20'
Желтая карточка
К. Петров
17'
Желтая карточка
Е. Задоя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Десна
72
Igor Litovka
ВР
50
Сергей Болбат
ПЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
44
Евгений Цымбалюк
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
33
Евгений Селин
ЦФ
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
5
Александр Черноморец
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
14
Вадим Милько
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
21
Евгений Новак
ЦФ
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Десна
15
Александр Масалов
ЦЗ
0
O. Kovtun
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
15
Викентий Волошин
ЦП
1
Dmitry Sidorenko
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
16
Yevgen Belich
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
Колос
22
Александр Павловец
ЦЗ
7
Анатолий Нуриев
АП
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
25
Матия Ром
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
0
N. Sitchinava
ЦФ
1-5-1-3
72
50
Болбат
8
44
Цымбалюк
80
Юрченко
9
9
Арвеладзе
5
Тотовицкий
33
Селин
21
Безбородько
33
3-4-3
23
Волынец
5
Черноморец
90
Петров
35
Золотов
97
Ильин
91
Задоя
90
Богданов
14
Милько
19
Оливейра
11
Чурко
21
Новак
21
Безбородько
28
Будковский
28
Будковский
21
Безбородько
80
Юрченко
0
0
80
Юрченко
21
Новак
22
Павловец
22
Павловец
21
Новак
91
Задоя
8
Костышин
8
Костышин
91
Задоя
19
Оливейра
0
0
19
Оливейра
Остались в запасе
Десна
Колос
15
Александр Масалов
ЦЗ
0
O. Kovtun
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
15
Викентий Волошин
ЦП
1
Dmitry Sidorenko
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
16
Yevgen Belich
ЦФ
7
Анатолий Нуриев
АП
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
25
Матия Ром
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
15
Александр Масалов
ЦЗ
0
O. Kovtun
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
15
Викентий Волошин
ЦП
1
Dmitry Sidorenko
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
16
Yevgen Belich
ЦФ
Остались в запасе
7
Анатолий Нуриев
АП
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
25
Матия Ром
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Десна - Колос
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Информация о матче
Стадион:
имени Ю.А. Гагарина
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