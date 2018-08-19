УПЛ. «Ворскла» обыграла «Мариуполь», «Десна» сыграла вничью с «Карпатами»

«Ворскла» обыграла «Мариуполь» в матче 5-го тура УПЛ со счетом 2:1. «Ворскла» набрала 6 очков и поднялась на седьмую строчку в таблице.

«Мариуполь» с 3 очками идет предпоследним.

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 5-й тур

Десна – Карпаты – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Безбородько, 25; 2:0 – Фаворов, 42; 2:1 – Мирошниченко, 58; 2:2 – Мехремик, 80.

Заря – Олимпик – 0:0

Ворскла – Мариуполь – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Фомин, 21; 1:1 – Кулач, 29; 2:1 – Полегенко (в свои ворота), 88.

Календарь УПЛ

Турнирная таблица УПЛ