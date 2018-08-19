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    УПЛ. «Ворскла» обыграла «Мариуполь», «Десна» сыграла вничью с «Карпатами»

    «Ворскла» обыграла «Мариуполь» в матче 5-го тура УПЛ со счетом 2:1. «Ворскла» набрала 6 очков и поднялась на седьмую строчку в таблице.

    «Мариуполь» с 3 очками идет предпоследним.

    Чемпионат Украины. Премьер-лига. 5-й тур

    Десна – Карпаты – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Безбородько, 25; 2:0 – Фаворов, 42; 2:1 – Мирошниченко, 58; 2:2 – Мехремик, 80.

    Заря – Олимпик – 0:0

    Ворскла – Мариуполь – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Фомин, 21; 1:1 – Кулач, 29; 2:1 – Полегенко (в свои ворота), 88.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2018 21:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +597

      Krd123 19 августа 2018, 21:28

      Ааааааааххххххааааааааа карпаты навоз!!!!! Дитер, твои аргументы!? Так облажаться)))) Надо их чемпионат Польши гнать, там будет толк ))))

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      Рейтинг: +169

      TY13R > Krd123 20 августа 2018, 00:08

      ты что из лесу сбежал???

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      Рейтинг: +597

      Krd123 > TY13R 20 августа 2018, 00:12

      А шо хотел? Ты за заднеприводного впрячься хошь?? Твой выход!

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