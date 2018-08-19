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Ворскла - Мариуполь

19.08.2018, Воскресенье, 19:30 мск Полтава, стадион Ворскла Украина. Премьер-лига, 5 тур Ворскла - Мариуполь
Украина. Плей-офф (2017/2018), группа A
31 тур
13 мая, воскресенье 19:30 Мариуполь 1:1 Ворскла
26 тур
7 апреля, суббота 19:30 Ворскла 1:0 Мариуполь
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
17 тур
25 ноября, суббота 15:00 Мариуполь 0:1 Ворскла
6 тур
20 августа, воскресенье 19:30 Ворскла 1:0 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
24 тур
16 мая, суббота 14:00 Мариуполь 1:2 Ворскла
11 тур
1 ноября, суббота 18:00 Ворскла 0:0 Мариуполь
Украина. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
ответный матч		 29 октября, среда 18:00 Ворскла 3:2 Мариуполь
Украина. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
первый матч		 27 сентября, суббота 15:00 Мариуполь 0:1 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
24 апреля, четверг 16:00 Мариуполь 1:2 Ворскла
5 тур
10 августа, суббота 18:00 Ворскла 1:0 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
19 апреля, пятница 20:15 Мариуполь 1:0 Ворскла
10 тур
30 сентября, воскресенье 19:30 Ворскла 1:0 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
23 тур
17 марта, суббота 20:30 Ворскла 3:1 Мариуполь
8 тур
28 августа, воскресенье 17:00 Мариуполь 4:1 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
17 тур
13 ноября, суббота 15:00 Мариуполь 2:6 Ворскла
2 тур
17 июля, суббота 19:00 Ворскла 1:3 Мариуполь
Чемпионат Украины (2009/2010)
23 тур
3 апреля, суббота 16:00 Ворскла 3:0 Мариуполь
8 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Мариуполь 0:0 Ворскла
Чемпионат Украины (2008/2009)
22 тур
4 апреля, суббота 17:00 Ворскла 2:3 Мариуполь
7 тур
30 августа, суббота 18:00 Мариуполь 1:3 Ворскла
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 23 19 3 1 53:9 +44 60
2. Динамо К 23 17 2 4 43:13 +30 53
3. Александрия 23 12 5 6 31:20 +11 41
4. Мариуполь 23 9 6 8 27:35 -8 33
5. Заря 23 8 8 7 30:23 +7 32
6. Десна 23 9 4 10 25:24 +1 31
7. Львов 23 7 9 7 21:23 -2 30
8. Ворскла 23 9 2 12 18:32 -14 29
9. Карпаты 23 6 6 11 30:37 -7 24
10. Олимпик Дн 23 4 8 11 25:35 -10 20
11. Черноморец Од 23 4 4 15 13:37 -24 16
12. Арсенал К 23 4 3 16 15:43 -28 15
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