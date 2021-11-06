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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Мариуполь
Минай - Мариуполь: обзор матча 06 ноября 2021
Минай
06.11.2021, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Мариуполь
45'
А. Кащук
81'
А. Кащук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Минай - Мариуполь
Вторая желтая
Р. Ахмадзада
90'
+7
Желтая карточка
Р. Ахмадзада
90'
+7
Желтая карточка
Д. Кныш
90'
+1
81'
ГОЛ! 0:2!
А. Кащук
Замена
Б. Коваленко
️️️️
Д. Билоног
79'
Пенальти не реализован!
И. Гончар
77'
73'
Красная карточка
О. Очеретко
70'
Замена
П. Босанчич
️️️️
А. Драмбаев
Замена
S. Bagayoko
️️️️
С. Мякушко
64'
Замена
Д. Кныш
️️️️
М. Месхи
54'
Желтая карточка
М. Месхи
52'
Желтая карточка
М. Матич
49'
45'
+1
Желтая карточка
А. Кащук
45'
ГОЛ! 0:1!
А. Кащук
Пас отдал
Д. Топалов
Желтая карточка
Э. Гулиев
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
94
Герман Пеньков
ВР
25
Олег Горин
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЦП
32
Михаил Месхи
ЦП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
7
Олег Вишневский
ЦФ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
4
Мислав Матич
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
Мариуполь
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Никита Петерман
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
7
Алексей Кащук
ЦФ
14
Александр Драмбаев
ЦФ
23
Марк Мампасси
ЦФ
95
Петр Стасюк
ЦФ
0
K. Melichenko
ЦФ
27
Олег Очеретко
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Минай
25
Данил Кучер
ВР
11
Рустам Ахмадзада
ВР
80
Антон Байдал
ЦФ
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
0
A. Semenko
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
14
Данил Кныш
ЦФ
99
Алексей Хахлев
ЦФ
52
Богдан Коваленко
ЦФ
Мариуполь
15
Петар Босанчич
ЦЗ
86
Даниил Удод
ЦЗ
3
Stanislav Mykytsey
ЦЗ
50
Денис Шостак
ЦП
6
Стефан Спировски
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
7
Артур Микитишин
ЦФ
2-2-1-5
94
Пеньков
25
Горин
33
Гончар
33
Мякушко
32
Месхи
9
Билоног
89
16
4
Матич
23
Гулиев
7
Вишневский
1-2-5
12
Турбаевский
1
Петерман
15
Мишнев
12
Топалов
23
Мампасси
27
Вьюнник
27
Очеретко
0
95
Стасюк
33
Мякушко
30
30
33
Мякушко
32
Месхи
14
Кныш
14
Кныш
32
Месхи
9
Билоног
52
Коваленко
52
Коваленко
9
Билоног
14
Драмбаев
15
Босанчич
15
Босанчич
14
Драмбаев
Остались в запасе
Минай
Мариуполь
25
Данил Кучер
ВР
11
Рустам Ахмадзада
ВР
80
Антон Байдал
ЦФ
0
A. Semenko
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
99
Алексей Хахлев
ЦФ
86
Даниил Удод
ЦЗ
3
Stanislav Mykytsey
ЦЗ
50
Денис Шостак
ЦП
6
Стефан Спировски
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
7
Артур Микитишин
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
11
Рустам Ахмадзада
ВР
80
Антон Байдал
ЦФ
0
A. Semenko
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
99
Алексей Хахлев
ЦФ
Остались в запасе
86
Даниил Удод
ЦЗ
3
Stanislav Mykytsey
ЦЗ
50
Денис Шостак
ЦП
6
Стефан Спировски
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
7
Артур Микитишин
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Минай - Мариуполь
5
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
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Новости команд
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Минай
Мариуполь
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