Минай
22.04.2024, понедельник, 13:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Украина. Премьер-лига, 25 тур
- : -
Не начался
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П1
6.1
Х
3.85
П2
1.6
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Рух
Статистика матча Минай - Рух
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Минай» против «Руха», 25-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля 2024, в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минай» – «Рух»
- Матч будет транслировать «Pari».