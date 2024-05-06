В понедельник, 6 мая, в 27-м туре УПЛ сыграют «Верес» и «Минай». Матч пройдет в Ровно, начало – в 18:00 (мск).

«Верес»

Команда Олега Шандрука набрала 20 очков и занимает 15-е место (зона вылета). «Верес» добыл 4 победы, 8 раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений, разница мячей 23:41.

Отставание от 14-го места (зоны переходных матчей) составляет 2 очка при игре в запасе.

«Минай»

«Минай» набрал 19 очков и находится на последнем месте в таблице. Подопечные Желько Любеновича добыли 3 победы, 10 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 20:40.

Очные встречи

Результаты встреч команд в УПЛ:

Прогноз на матч «Верес» – «Минай»

Встречаются две худшие команды чемпионата. Поражение в этом поединке с большой долей вероятности предопределит вылет из УПЛ, поэтому рисковать никто не будет. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.70.