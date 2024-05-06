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    «Верес» – «Минай»: прогноз на матч 27 тура УПЛ, 6 мая

    В понедельник, 6 мая, в 27-м туре УПЛ сыграют «Верес» и «Минай». Матч пройдет в Ровно, начало – в 18:00 (мск).

    «Верес»

    Команда Олега Шандрука набрала 20 очков и занимает 15-е место (зона вылета). «Верес» добыл 4 победы, 8 раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений, разница мячей 23:41.

    Отставание от 14-го места (зоны переходных матчей) составляет 2 очка при игре в запасе.

    «Минай»

    «Минай» набрал 19 очков и находится на последнем месте в таблице. Подопечные Желько Любеновича добыли 3 победы, 10 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 20:40.

    Очные встречи

    Результаты встреч команд в УПЛ:

    • 29.10.23 «Минай» – «Верес» – 0:0;
    • 22.04.23 «Верес» – «Минай» – 1:1;
    • 14.10.22 «Минай» – «Верес» – 1:1;
    • 21.08.21 «Верес» – «Минай» – 1:0.

    Прогноз на матч «Верес» – «Минай»

    Встречаются две худшие команды чемпионата. Поражение в этом поединке с большой долей вероятности предопределит вылет из УПЛ, поэтому рисковать никто не будет. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.70.

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    Источник: «Бомбардир»

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