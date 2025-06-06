«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по спору «Локомотива» и «Мариуполя».

Украинский клуб считает Марка Мампасси своим воспитанником, поэтому требует компенсацию за его обучение.

«Локо» покупал центрального защитника у «Шахтера» в декабре 2021 года, поэтому оспорил требования «Мариуполя».

CAS апелляцию клуба РПЛ отклонил, обязав выплатить компенсацию в размере почти 50 тысяч евро.