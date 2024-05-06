Верес
06.05.2024, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Украина. Премьер-лига, 27 тур
3 : 1
Матч завершен
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Минай
30' Я. Сикейра
62' В. Дахновский
87' Д. Шастал
5' А. Ременяк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
1
Вадим Ющишин
ВР
5
Василий Курко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
71
Василь Гакман
ПЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
10
Дмитрий Кльоц
ЦП
20
Яго Сикейра
АП
2
Максим Смиян
АП
77
Владислав Шарай
ЛВ
11
Виталий Дахновский
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Минай
35
Александр Кемкин
ВР
22
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
4
Богдан Чуев
ЦЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
77
Ярослав Кисиль
ПЗ
71
Владислав Семотюк
ЦП
32
Сергей Петько
ЦП
29
Артур Ременяк
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
9
Денис Устименко
ЦФ
Верес
47
Богдан Когут
ВР
95
Евгений Шевченко
ЛЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
23
Александр Кучеренко
ОП
88
Андрей Кухарук
ЦП
74
Евгений Банада
ЦП
99
Евгений Морозко
ЛВ
30
Дмитрий Шастал
ЦФ
87
Marko Mrvaljevic
ЦФ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
Минай
13
Александр Бандура
ВР
3
Kyrylo Prokopchuk
ЦЗ
5
Sergiy Korniychuk
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
44
Вадим Витенчук
ОП
8
Ivan Matiushenko
ЦП
10
Pavlo Tyshchuk
ЦП
17
Назарий Воробчак
ПВ
19
Кирилл Попов
ЦФ
7
Yegor Gunichev
ЦФ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Ющишин
5
Курко
3
Вовченко
71
Гакман
29
Кучеров
10
Кльоц
77
Шарай
2
Смиян
11
Дахновский
89
Гайдучик
20
Сикейра
4-2-3-1
35
Кемкин
77
Кисиль
22
4
Чуев
2
Дмитрук
71
Семотюк
32
Петько
99
Вакула
97
Кораблин
29
Ременяк
9
Устименко
20
Сикейра
88
Кухарук
88
Кухарук
20
Сикейра
10
Кльоц
74
Банада
74
Банада
10
Кльоц
11
Дахновский
99
Морозко
99
Морозко
11
Дахновский
77
Шарай
30
Шастал
30
Шастал
77
Шарай
89
Гайдучик
9
Шестаков
9
Шестаков
89
Гайдучик
71
Семотюк
44
Витенчук
44
Витенчук
71
Семотюк
32
Петько
8
8
32
Петько
2
Дмитрук
17
Воробчак
17
Воробчак
2
Дмитрук
29
Ременяк
7
7
29
Ременяк
Остались в запасе
Верес
Минай
47
Богдан Когут
ВР
95
Евгений Шевченко
ЛЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
23
Александр Кучеренко
ОП
87
Marko Mrvaljevic
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
13
Александр Бандура
ВР
3
Kyrylo Prokopchuk
ЦЗ
5
Sergiy Korniychuk
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
10
Pavlo Tyshchuk
ЦП
19
Кирилл Попов
ЦФ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
95
Евгений Шевченко
ЛЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
23
Александр Кучеренко
ОП
87
Marko Mrvaljevic
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Бандура
ВР
3
Kyrylo Prokopchuk
ЦЗ
5
Sergiy Korniychuk
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
10
Pavlo Tyshchuk
ЦП
19
Кирилл Попов
ЦФ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Верес - Минай
1
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Миная», 27-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 мая 2024, в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес» – «Минай»
- Матч будет транслировать «Фонбет».