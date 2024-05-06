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    «Верес» – «Минай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024

    Верес
    06.05.2024, понедельник, 18:00
    Украина. Премьер-лига, 27 тур
    3 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Минай
    30' Я. Сикейра
    62' В. Дахновский
    87' Д. Шастал
    5' А. Ременяк
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Верес
    1
    Вадим Ющишин
    ВР
    5
    Василий Курко
    ЦЗ
    3
    Семен Вовченко
    ЦЗ
    71
    Василь Гакман
    ПЗ
    29
    Валерий Кучеров
    ОП
    10
    Дмитрий Кльоц
    ЦП
    20
    Яго Сикейра
    АП
    2
    Максим Смиян
    АП
    77
    Владислав Шарай
    ЛВ
    11
    Виталий Дахновский
    ПВ
    89
    Николай Гайдучик
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Лавриненко
    Минай
    35
    Александр Кемкин
    ВР
    22
    Yevgeniy Skyba
    ЦЗ
    4
    Богдан Чуев
    ЦЗ
    2
    Тарас Дмитрук
    ПЗ
    77
    Ярослав Кисиль
    ПЗ
    71
    Владислав Семотюк
    ЦП
    32
    Сергей Петько
    ЦП
    29
    Артур Ременяк
    ПВ
    97
    Тимур Кораблин
    ПВ
    99
    Владислав Вакула
    ПВ
    9
    Денис Устименко
    ЦФ
    Верес
    47
    Богдан Когут
    ВР
    95
    Евгений Шевченко
    ЛЗ
    57
    Александр Мельник
    ЦЗ
    6
    Жулио Сезар
    ЦЗ
    23
    Александр Кучеренко
    ОП
    88
    Андрей Кухарук
    ЦП
    74
    Евгений Банада
    ЦП
    99
    Евгений Морозко
    ЛВ
    30
    Дмитрий Шастал
    ЦФ
    87
    Marko Mrvaljevic
    ЦФ
    9
    Михаил Шестаков
    ЦФ
    Минай
    13
    Александр Бандура
    ВР
    3
    Kyrylo Prokopchuk
    ЦЗ
    5
    Sergiy Korniychuk
    ЦЗ
    23
    Дмитрий Немчанинов
    ЦЗ
    44
    Вадим Витенчук
    ОП
    8
    Ivan Matiushenko
    ЦП
    10
    Pavlo Tyshchuk
    ЦП
    17
    Назарий Воробчак
    ПВ
    19
    Кирилл Попов
    ЦФ
    7
    Yegor Gunichev
    ЦФ
    11
    Ivan Demydenko
    ЦФ
    3-1-1-3-2
    1
    Ющишин
    5
    Курко
    3
    Вовченко
    71
    Гакман
    29
    Кучеров
    10
    Кльоц
    77
    Шарай
    2
    Смиян
    11
    Дахновский
    89
    Гайдучик
    20
    Сикейра
    4-2-3-1
    35
    Кемкин
    77
    Кисиль
    22
    4
    Чуев
    2
    Дмитрук
    71
    Семотюк
    32
    Петько
    99
    Вакула
    97
    Кораблин
    29
    Ременяк
    9
    Устименко
    20
    Сикейра
    88
    Кухарук
    88
    Кухарук
    20
    Сикейра
    10
    Кльоц
    74
    Банада
    74
    Банада
    10
    Кльоц
    11
    Дахновский
    99
    Морозко
    99
    Морозко
    11
    Дахновский
    77
    Шарай
    30
    Шастал
    30
    Шастал
    77
    Шарай
    89
    Гайдучик
    9
    Шестаков
    9
    Шестаков
    89
    Гайдучик
    71
    Семотюк
    44
    Витенчук
    44
    Витенчук
    71
    Семотюк
    32
    Петько
    8
    8
    32
    Петько
    2
    Дмитрук
    17
    Воробчак
    17
    Воробчак
    2
    Дмитрук
    29
    Ременяк
    7
    7
    29
    Ременяк
    Остались в запасе
    Верес
    Минай
    47
    Богдан Когут
    ВР
    95
    Евгений Шевченко
    ЛЗ
    57
    Александр Мельник
    ЦЗ
    6
    Жулио Сезар
    ЦЗ
    23
    Александр Кучеренко
    ОП
    87
    Marko Mrvaljevic
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Лавриненко
    13
    Александр Бандура
    ВР
    3
    Kyrylo Prokopchuk
    ЦЗ
    5
    Sergiy Korniychuk
    ЦЗ
    23
    Дмитрий Немчанинов
    ЦЗ
    10
    Pavlo Tyshchuk
    ЦП
    19
    Кирилл Попов
    ЦФ
    11
    Ivan Demydenko
    ЦФ
    Остались в запасе
    47
    Богдан Когут
    ВР
    95
    Евгений Шевченко
    ЛЗ
    57
    Александр Мельник
    ЦЗ
    6
    Жулио Сезар
    ЦЗ
    23
    Александр Кучеренко
    ОП
    87
    Marko Mrvaljevic
    ЦФ
    Остались в запасе
    13
    Александр Бандура
    ВР
    3
    Kyrylo Prokopchuk
    ЦЗ
    5
    Sergiy Korniychuk
    ЦЗ
    23
    Дмитрий Немчанинов
    ЦЗ
    10
    Pavlo Tyshchuk
    ЦП
    19
    Кирилл Попов
    ЦФ
    11
    Ivan Demydenko
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Лавриненко
    Статистика матча Верес - Минай
    1
    Желтые карточки
    1
    0

    Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Миная», 27-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 мая 2024, в 18:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес» – «Минай»

    «Верес» – «Минай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.05.2024 11:46
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