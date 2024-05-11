Ворскла
11.05.2024, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Украина. Премьер-лига, 28 тур
- : -
Не начался
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П1
1.77
Х
3.55
П2
4.8
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Минай
Статистика матча Ворскла - Минай
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ворскла» против «Миная», 28-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая 2024, в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ворскла» – «Минай»
- Матч будет транслировать «Фонбет».