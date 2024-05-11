Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Ворскла» против «Миная», 28-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая 2024, в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ворскла» – «Минай»