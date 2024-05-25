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    • «Кривбасс» – «Минай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024

    «Кривбасс» – «Минай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024

    Кривбасс
    25.05.2024, суббота, 15:30
    Украина. Премьер-лига, 30 тур
    3 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Минай
    38' А. Понедельник
    42' Д. Кузик
    66' О. Кожушко
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Кривбасс
    30
    Владимир Маханьков
    ВР
    55
    Иван Дибанго
    ЛЗ
    5
    Тимур Стецков
    ЛЗ
    21
    Денис Кузик
    ЛЗ
    39
    Натанаэль Сайнтини
    ЦЗ
    22
    Юрий Вакулко
    ЦП
    47
    Егор Твердохлеб
    АП
    10
    Дмитрий Хомченовский
    ЛВ
    7
    Андрей Понедельник
    ПВ
    9
    Даниэль Соса
    ЦФ
    80
    Принс Квабена Аду
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрий Вернидуб
    Минай
    35
    Александр Кемкин
    ВР
    3
    Kyrylo Prokopchuk
    ЦЗ
    22
    Yevgeniy Skyba
    ЦЗ
    4
    Богдан Чуев
    ЦЗ
    2
    Тарас Дмитрук
    ПЗ
    44
    Вадим Витенчук
    ОП
    32
    Сергей Петько
    ЦП
    97
    Тимур Кораблин
    ПВ
    99
    Владислав Вакула
    ПВ
    29
    Артур Ременяк
    ПВ
    9
    Денис Устименко
    ЦФ
    Кривбасс
    1
    Богдан Хома
    ВР
    25
    Rafael Fonseca
    ЦЗ
    13
    Даниил Бескоровайный
    ЦЗ
    45
    Volodymyr Vilivald
    ЦЗ
    2
    Вячеслав Рябов
    ОП
    8
    Джихад Бизимана
    ОП
    11
    Никита Татарков
    ЛВ
    94
    Максим Задерака
    ПВ
    27
    Роман Дебелко
    ЦФ
    97
    J. Poe
    ЦФ
    78
    Олег Кожушко
    ЦФ
    Минай
    13
    Александр Бандура
    ВР
    23
    Дмитрий Немчанинов
    ЦЗ
    5
    Sergiy Korniychuk
    ЦЗ
    77
    Ярослав Кисиль
    ПЗ
    8
    Ivan Matiushenko
    ЦП
    10
    Pavlo Tyshchuk
    ЦП
    47
    Дмитрий Поддубный
    ЦП
    71
    Владислав Семотюк
    ЦП
    17
    Назарий Воробчак
    ПВ
    7
    Yegor Gunichev
    ЦФ
    19
    Кирилл Попов
    ЦФ
    11
    Ivan Demydenko
    ЦФ
    4-1-3-2
    30
    Маханьков
    21
    Кузик
    5
    Стецков
    39
    Сайнтини
    55
    Дибанго
    22
    Вакулко
    10
    Хомченовский
    47
    Твердохлеб
    7
    Понедельник
    80
    Аду
    9
    Соса
    4-1-1-3-1
    35
    Кемкин
    2
    Дмитрук
    22
    4
    Чуев
    3
    44
    Витенчук
    32
    Петько
    29
    Ременяк
    99
    Вакула
    97
    Кораблин
    9
    Устименко
    47
    Твердохлеб
    2
    Рябов
    2
    Рябов
    47
    Твердохлеб
    10
    Хомченовский
    8
    Бизимана
    8
    Бизимана
    10
    Хомченовский
    9
    Соса
    94
    Задерака
    94
    Задерака
    9
    Соса
    4
    Чуев
    47
    Поддубный
    47
    Поддубный
    4
    Чуев
    32
    Петько
    71
    Семотюк
    71
    Семотюк
    32
    Петько
    2
    Дмитрук
    17
    Воробчак
    17
    Воробчак
    2
    Дмитрук
    29
    Ременяк
    7
    7
    29
    Ременяк
    Остались в запасе
    Кривбасс
    Минай
    1
    Богдан Хома
    ВР
    25
    Rafael Fonseca
    ЦЗ
    13
    Даниил Бескоровайный
    ЦЗ
    45
    Volodymyr Vilivald
    ЦЗ
    11
    Никита Татарков
    ЛВ
    27
    Роман Дебелко
    ЦФ
    97
    J. Poe
    ЦФ
    78
    Олег Кожушко
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрий Вернидуб
    13
    Александр Бандура
    ВР
    23
    Дмитрий Немчанинов
    ЦЗ
    5
    Sergiy Korniychuk
    ЦЗ
    77
    Ярослав Кисиль
    ПЗ
    8
    Ivan Matiushenko
    ЦП
    10
    Pavlo Tyshchuk
    ЦП
    19
    Кирилл Попов
    ЦФ
    11
    Ivan Demydenko
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Богдан Хома
    ВР
    25
    Rafael Fonseca
    ЦЗ
    13
    Даниил Бескоровайный
    ЦЗ
    45
    Volodymyr Vilivald
    ЦЗ
    11
    Никита Татарков
    ЛВ
    27
    Роман Дебелко
    ЦФ
    97
    J. Poe
    ЦФ
    78
    Олег Кожушко
    ЦФ
    Остались в запасе
    13
    Александр Бандура
    ВР
    23
    Дмитрий Немчанинов
    ЦЗ
    5
    Sergiy Korniychuk
    ЦЗ
    77
    Ярослав Кисиль
    ПЗ
    8
    Ivan Matiushenko
    ЦП
    10
    Pavlo Tyshchuk
    ЦП
    19
    Кирилл Попов
    ЦФ
    11
    Ivan Demydenko
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрий Вернидуб
    Статистика матча Кривбасс - Минай
    2
    1
    Желтые карточки
    2
    1

    Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Миная», 30-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая 2024, в 15:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс»«Минай»

    «Кривбасс» – «Минай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024

    Источник: «Бомбардир»

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