Кривбасс
25.05.2024, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Украина. Премьер-лига, 30 тур
3 : 0
Матч завершен
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Минай
38' А. Понедельник
42' Д. Кузик
66' О. Кожушко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
55
Иван Дибанго
ЛЗ
5
Тимур Стецков
ЛЗ
21
Денис Кузик
ЛЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
22
Юрий Вакулко
ЦП
47
Егор Твердохлеб
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
7
Андрей Понедельник
ПВ
9
Даниэль Соса
ЦФ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Минай
35
Александр Кемкин
ВР
3
Kyrylo Prokopchuk
ЦЗ
22
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
4
Богдан Чуев
ЦЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
44
Вадим Витенчук
ОП
32
Сергей Петько
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
29
Артур Ременяк
ПВ
9
Денис Устименко
ЦФ
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
25
Rafael Fonseca
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
45
Volodymyr Vilivald
ЦЗ
2
Вячеслав Рябов
ОП
8
Джихад Бизимана
ОП
11
Никита Татарков
ЛВ
94
Максим Задерака
ПВ
27
Роман Дебелко
ЦФ
97
J. Poe
ЦФ
78
Олег Кожушко
ЦФ
Минай
13
Александр Бандура
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
5
Sergiy Korniychuk
ЦЗ
77
Ярослав Кисиль
ПЗ
8
Ivan Matiushenko
ЦП
10
Pavlo Tyshchuk
ЦП
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
71
Владислав Семотюк
ЦП
17
Назарий Воробчак
ПВ
7
Yegor Gunichev
ЦФ
19
Кирилл Попов
ЦФ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
4-1-3-2
30
Маханьков
21
Кузик
5
Стецков
39
Сайнтини
55
Дибанго
22
Вакулко
10
Хомченовский
47
Твердохлеб
7
Понедельник
80
Аду
9
Соса
4-1-1-3-1
35
Кемкин
2
Дмитрук
22
4
Чуев
3
44
Витенчук
32
Петько
29
Ременяк
99
Вакула
97
Кораблин
9
Устименко
47
Твердохлеб
2
Рябов
2
Рябов
47
Твердохлеб
10
Хомченовский
8
Бизимана
8
Бизимана
10
Хомченовский
9
Соса
94
Задерака
94
Задерака
9
Соса
4
Чуев
47
Поддубный
47
Поддубный
4
Чуев
32
Петько
71
Семотюк
71
Семотюк
32
Петько
2
Дмитрук
17
Воробчак
17
Воробчак
2
Дмитрук
29
Ременяк
7
7
29
Ременяк
Остались в запасе
Кривбасс
Минай
1
Богдан Хома
ВР
25
Rafael Fonseca
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
45
Volodymyr Vilivald
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
27
Роман Дебелко
ЦФ
97
J. Poe
ЦФ
78
Олег Кожушко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
13
Александр Бандура
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
5
Sergiy Korniychuk
ЦЗ
77
Ярослав Кисиль
ПЗ
8
Ivan Matiushenko
ЦП
10
Pavlo Tyshchuk
ЦП
19
Кирилл Попов
ЦФ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
25
Rafael Fonseca
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
45
Volodymyr Vilivald
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
27
Роман Дебелко
ЦФ
97
J. Poe
ЦФ
78
Олег Кожушко
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Бандура
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
5
Sergiy Korniychuk
ЦЗ
77
Ярослав Кисиль
ПЗ
8
Ivan Matiushenko
ЦП
10
Pavlo Tyshchuk
ЦП
19
Кирилл Попов
ЦФ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Кривбасс - Минай
2
1
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Миная», 30-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая 2024, в 15:30 по московскому времени.
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