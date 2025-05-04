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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Ворскла
Колос - Ворскла: обзор матча 04 мая 2025
Колос
04.05.2025, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Ворскла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колос - Ворскла
Замена
Э. Теллес
️️️️
А. Демченко
80'
74'
Замена
Е. Пасич
️️️️
А. Челядин
68'
Замена
Н. Малиш
️️️️
С. Айеде
Замена
П. Ореховский
️️️️
А. Ррапай
61'
Замена
Д. Алефиренко
️️️️
М. Третьяков
61'
Замена
Н. Ковталюк
️️️️
Д. Боливар
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
75
Максим Третьяков
ЦП
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
14
Ибраим Кане
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Колос
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
55
Элиас Теллес
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
22
Николай Ковталюк
ЦФ
97
Алексей Сидоров
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Ворскла
1
Вадим Ющишин
ВР
23
Навин Малиш
ПЗ
11
Милот Авдили
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
43
Владислав Островский
ЦФ
3-1-4-1-1
31
Пахолюк
6
Бурда
16
Красники
3
Козик
7
Демченко
75
Третьяков
20
Гагнидзе
9
Цуриков
99
Ррапай
10
Велетень
9
Боливар
3-1-2-2-2
77
Исенко
2
Крупский
45
Хрипчук
29
Бацула
38
Челядин
44
Пердута
6
Скляр
33
Мякушко
14
Кане
30
Ндукве
45
Айеде
99
Ррапай
10
Ореховский
10
Ореховский
99
Ррапай
7
Демченко
55
Теллес
55
Теллес
7
Демченко
9
Боливар
22
Ковталюк
22
Ковталюк
9
Боливар
75
Третьяков
7
Алефиренко
7
Алефиренко
75
Третьяков
45
Айеде
23
Малиш
23
Малиш
45
Айеде
38
Челядин
42
Пасич
42
Пасич
38
Челядин
Остались в запасе
Колос
Ворскла
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
97
Алексей Сидоров
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
1
Вадим Ющишин
ВР
11
Милот Авдили
ЦП
43
Владислав Островский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
97
Алексей Сидоров
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
11
Милот Авдили
ЦП
43
Владислав Островский
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Колос - Ворскла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Yevtukhov Dmytro, Ukraine
Стадион:
Колос
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