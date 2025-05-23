23 мая в Петрово на стадионе «Ника» состоится матч 30-го тура Премьер-лиги Украины между «Ингульцем» и «Ворсклой». Обе команды борются за выживание и нуждаются в очках. «Ингулец» стремится улучшить оборону, а «Ворскла» хочет прервать серию без побед и закрепиться в зоне комфорта.
«Ингулец»
«Ингулец» занимает 15 место в турнирной таблице с 23 очками. В последних матчах команда испытывает серьeзные проблемы с обороной: за последние 5 игр пропустили 10 голов, в среднем по 2 за матч. Нападающий Александр Пятов стал лучшим бомбардиром с 3 мячами, но общая результативность команды низкая – всего 4 гола за 5 последних встреч. В последнем матче «Ингулец» уступил «Шахтеру» 1:4, что подчeркивает уязвимость обороны.
«Ворскла»
«Ворскла» расположилась на 13 месте с 26 очками. Команда не выигрывает уже три игры подряд, включая ничью 0:0 с «ЛНЗ». За последние 5 игр «Ворскла» забила 5 голов и пропустила столько же. Лучший бомбардир – Самсон Ономиго с 4 голами. «Ворскла» показывает стабильность в обороне, пропуская в среднем по голу за матч, однако атакующая мощь оставляет желать лучшего.
Факты о командах:
«Ингулец»
- Пропускает в среднем 2 гола за игру (последние 5 матчей).
- Забивает в среднем 0.8 гола за игру.
- Пропускал в 3 последних матчах подряд.
«Ворскла»
- Не выигрывает 3 последних матчах.
- Забивает в среднем 1 гол за игру.
- Пропускает в среднем 1 гол за игру.
- Забивает в 6 из 7 последних матчей против «Ингульца».
Прогноз на матч «Ингулец» – «Ворскла»
«Ворскла» выглядит более организованной командой и имеет больше шансов на победу в этой встрече. «Ингулец» дома постарается не допустить поражения, но слабая оборона и неубедительная атака ставят под сомнение их шансы на успех. Ожидается открытый матч с несколькими голами.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Ворсклы».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «Ворсклы» – коэффициент 6.25
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95