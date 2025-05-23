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Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025

23 мая 2025 14:33
Ингулец - Ворскла
23 мая 2025, пятница 15:30 | Украина. Премьер-лига, 30 тур
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6.25
Точный счёт 1:2 в пользу «Ворсклы»
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23 мая в Петрово на стадионе «Ника» состоится матч 30-го тура Премьер-лиги Украины между «Ингульцем» и «Ворсклой». Обе команды борются за выживание и нуждаются в очках. «Ингулец» стремится улучшить оборону, а «Ворскла» хочет прервать серию без побед и закрепиться в зоне комфорта.

«Ингулец»

«Ингулец» занимает 15 место в турнирной таблице с 23 очками. В последних матчах команда испытывает серьeзные проблемы с обороной: за последние 5 игр пропустили 10 голов, в среднем по 2 за матч. Нападающий Александр Пятов стал лучшим бомбардиром с 3 мячами, но общая результативность команды низкая – всего 4 гола за 5 последних встреч. В последнем матче «Ингулец» уступил «Шахтеру» 1:4, что подчeркивает уязвимость обороны.

«Ворскла»

«Ворскла» расположилась на 13 месте с 26 очками. Команда не выигрывает уже три игры подряд, включая ничью 0:0 с «ЛНЗ». За последние 5 игр «Ворскла» забила 5 голов и пропустила столько же. Лучший бомбардир – Самсон Ономиго с 4 голами. «Ворскла» показывает стабильность в обороне, пропуская в среднем по голу за матч, однако атакующая мощь оставляет желать лучшего.

Факты о командах:

«Ингулец»

  • Пропускает в среднем 2 гола за игру (последние 5 матчей).
  • Забивает в среднем 0.8 гола за игру.
  • Пропускал в 3 последних матчах подряд.

«Ворскла»

  • Не выигрывает 3 последних матчах.
  • Забивает в среднем 1 гол за игру.
  • Пропускает в среднем 1 гол за игру.
  • Забивает в 6 из 7 последних матчей против «Ингульца».

Личные встречи
14% (1)
29% (2)
57% (4)
6
Забитых мячей
10
0.86
В среднем за матч
1.43
3:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  0:3
Самая крупная ничья:  2:2
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
0 : 3
29.11.2024
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Ворскла
1 : 0
07.04.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Ингулец
0 : 1
01.10.2022
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Ворскла
3 : 0
02.10.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ингулец
2 : 2
21.02.2021
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Ворскла
2 : 0
13.09.2020
Ингулец
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Прогноз на матч «Ингулец» – «Ворскла»

«Ворскла» выглядит более организованной командой и имеет больше шансов на победу в этой встрече. «Ингулец» дома постарается не допустить поражения, но слабая оборона и неубедительная атака ставят под сомнение их шансы на успех. Ожидается открытый матч с несколькими голами.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Ворсклы».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Ворсклы» – коэффициент 6.25
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

6.25
Точный счёт 1:2 в пользу «Ворсклы»
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Автор: Бестужев Павел
Украина. Премьер-лига Ворскла Ингулец
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Матч завершен
1 : 1
6.25
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец - Ворскла
Точный счёт 1:2 в пользу «Ворсклы»
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5.80
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