23 мая в Петрово на стадионе «Ника» состоится матч 30-го тура Премьер-лиги Украины между «Ингульцем» и «Ворсклой». Обе команды борются за выживание и нуждаются в очках. «Ингулец» стремится улучшить оборону, а «Ворскла» хочет прервать серию без побед и закрепиться в зоне комфорта.

«Ингулец»

«Ингулец» занимает 15 место в турнирной таблице с 23 очками. В последних матчах команда испытывает серьeзные проблемы с обороной: за последние 5 игр пропустили 10 голов, в среднем по 2 за матч. Нападающий Александр Пятов стал лучшим бомбардиром с 3 мячами, но общая результативность команды низкая – всего 4 гола за 5 последних встреч. В последнем матче «Ингулец» уступил «Шахтеру» 1:4, что подчeркивает уязвимость обороны.

«Ворскла»

«Ворскла» расположилась на 13 месте с 26 очками. Команда не выигрывает уже три игры подряд, включая ничью 0:0 с «ЛНЗ». За последние 5 игр «Ворскла» забила 5 голов и пропустила столько же. Лучший бомбардир – Самсон Ономиго с 4 голами. «Ворскла» показывает стабильность в обороне, пропуская в среднем по голу за матч, однако атакующая мощь оставляет желать лучшего.

Факты о командах:

«Ингулец»

Пропускает в среднем 2 гола за игру (последние 5 матчей).

Забивает в среднем 0.8 гола за игру.

Пропускал в 3 последних матчах подряд.

«Ворскла»

Не выигрывает 3 последних матчах.

Забивает в среднем 1 гол за игру.

Пропускает в среднем 1 гол за игру.

Забивает в 6 из 7 последних матчей против «Ингульца».

Личные встречи 14% (1) 29% (2) 57% (4) 6 Забитых мячей 10 0.86 В среднем за матч 1.43 3:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 0:3 Самая крупная ничья: 2:2 Украина. Премьер-лига, 30 тур Ингулец 1 : 1 Ворскла Украина. Премьер-лига, 15 тур Ворскла 0 : 3 Ингулец Украина. Премьер-лига, 20 тур Ворскла 1 : 0 Ингулец Украина. Премьер-лига, 5 тур Ингулец 0 : 1 Ворскла Украина. Премьер-лига, 10 тур Ворскла 3 : 0 Ингулец Украина. Премьер-лига, 15 тур Ингулец 2 : 2 Ворскла Украина. Премьер-лига, 2 тур Ворскла 2 : 0 Ингулец

Прогноз на матч «Ингулец» – «Ворскла»

«Ворскла» выглядит более организованной командой и имеет больше шансов на победу в этой встрече. «Ингулец» дома постарается не допустить поражения, но слабая оборона и неубедительная атака ставят под сомнение их шансы на успех. Ожидается открытый матч с несколькими голами.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Ворсклы».

Рекомендованные ставки: