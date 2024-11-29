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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Ингулец
Ворскла - Ингулец: обзор матча 29 ноября 2024
Ворскла
29.11.2024, пятница, 16:30
Украина. Премьер-лига, 15 тур
0 : 3
Завершен
Ингулец
1'
И. Лосенко
14'
А. Пятов
90+3'
В. Белоцерковец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ворскла - Ингулец
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
В. Белоцерковец
Пас отдал
V. Sad
89'
Замена
О. Пушкарёв
️️️️
B. Mogilnyi
88'
Желтая карточка
B. Mogilnyi
84'
Желтая карточка
М. Шершень
78'
Замена
V. Dubilei
️️️️
S. Malish
Замена
А. Кулаковский
️️️️
Е. Павлюк
78'
72'
Замена
V. Sad
️️️️
Р. Волохатый
72'
Замена
S. Kyslenko
️️️️
Д. Резепов
72'
Замена
R. Lisnyak
️️️️
А. Пятов
Пенальти не реализован!
А. Скляр
48'
14'
ГОЛ! 0:2!
А. Пятов
1'
ГОЛ! 0:1!
И. Лосенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
22
Николай Ковталюк
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
23
Михаил Шершень
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
11
Александр Пятов
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
20
Роман Волохатый
ЦП
97
Денис Резепов
АП
33
Марьян Мысык
АП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
8
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
30
Денис Ндукве
ЦФ
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
21
Artem Benediuk
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
4-1-2-1-2
77
Исенко
29
Бацула
29
Гучек
18
Павлюк
2
Крупский
38
Челядин
44
Пердута
6
Скляр
14
Кане
45
Айеде
22
Ковталюк
3-3-2-2
12
Паламарчук
23
Шершень
4
Виливальд
2
11
Пятов
26
Лосенко
20
Волохатый
97
Резепов
33
Мысык
29
Белоцерковец
59
18
Павлюк
8
Кулаковский
8
Кулаковский
18
Павлюк
2
4
4
2
20
Волохатый
10
10
20
Волохатый
11
Пятов
19
19
11
Пятов
59
27
Пушкарёв
27
Пушкарёв
59
97
Резепов
99
99
97
Резепов
Остались в запасе
Ворскла
Ингулец
23
Александр Домолега
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
36
Антон Жилкин
ВР
21
Artem Benediuk
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
30
Денис Ндукве
ЦФ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
21
Artem Benediuk
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Василий Кобин
Статистика матча Ворскла - Ингулец
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Главный судья:
Yevtukhov Dmytro, Ukraine
Стадион:
Butovsky Vorskla Stadium, Poltava
Новости команд
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