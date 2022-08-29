Василий Кобин
Тренер
|Имя
|Василий
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Кобин
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|24 мая 1985
|Имя
|Василий
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Кобин
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|24 мая 1985
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Минай
|11
|2
|6
|3
|Дата
|Матч
|25.09.2022
|Минай
|0 : 1
|Львов
|29.08.2022
|Александрия
|2 : 1
|Минай
|05.09.2022
|Минай
|1 : 1
|Колос
|12.09.2022
|Ингулец
|1 : 2
|Минай
|02.10.2022
|Минай
|0 : 1
|Динамо
|14.10.2022
|Минай
|1 : 1
|Верес
|19.10.2022
|Металлист 1925
|0 : 1
|Минай
|29.10.2022
|Ворскла
|2 : 0
|Минай
|06.11.2022
|Днепр-1
|3 : 1
|Минай
|10.11.2022
|Минай
|0 : 1
|Черноморец
|09.10.2022
|Кривбасс
|0 : 0
|Минай