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    Василий Кобин

    Тренер
    Имя Василий
    Отчество Васильевич
    Фамилия Кобин
    Гражданство Украина
    Дата рождения 24 мая 1985
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Минай 11 2 6 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.09.2022 Минай 0 : 1 Львов
    29.08.2022 Александрия 2 : 1 Минай
    05.09.2022 Минай 1 : 1 Колос
    12.09.2022 Ингулец 1 : 2 Минай
    02.10.2022 Минай 0 : 1 Динамо
    14.10.2022 Минай 1 : 1 Верес
    19.10.2022 Металлист 1925 0 : 1 Минай
    29.10.2022 Ворскла 2 : 0 Минай
    06.11.2022 Днепр-1 3 : 1 Минай
    10.11.2022 Минай 0 : 1 Черноморец
    09.10.2022 Кривбасс 0 : 0 Минай
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