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Прогноз на точный счёт матча «Ингулец» – «Шахтер»: Премьер-лига, 18 мая 2025

17 мая 2025 13:50
Ингулец - Шахтер
18 мая 2025, воскресенье 15:30 | Украина. Премьер-лига, 14 тур
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6.80
Точный счёт 0:2 в пользу «Шахтера»
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18 мая в рамках 29-го тура украинской Премьер-лиги «Ингулец» на своeм поле примет «Шахтер». Хозяева продолжают борьбу за выживание, в то время как гости включены в чемпионскую гонку. Обе команды имеют мотивацию, но разница в классе, организации и результативности явно на стороне «горняков».

«Ингулец»

«Ингулец» занимает 14-е место с 23 очками, находясь в опасной близости к зоне вылета. Команда выиграла лишь два из последних десяти матчей и в целом выглядит неубедительно. Даже несмотря на победу над «Левым берегом» (2:1), игра команды остаeтся нестабильной. В атаке наблюдается нехватка качества: всего 3 гола за 5 туров и в среднем 0.60 за игру. Лучший бомбардир – Александр Пятов с 3 мячами за 29 матчей, что говорит о слабой эффективности впереди.

Оборона также оставляет желать лучшего – 6 пропущенных мячей в последних 5 турах. Особенно тяжело «Ингулецу» даются матчи против сильных соперников: разгром от «Динамо» (0:4) и минимальные поражения от «Александрии» и «ЛНЗ» показывают, насколько сложно клубу конкурировать на фоне топ-команд.

«Шахтер»

«Шахтер» после 28 туров идeт третьим с 58 очками. Команда – одна из самых результативных в Премьер-лиге (64 гола), в среднем забивает 2.3 мяча за игру в сезоне. В последних пяти встречах – 7 голов при всего 3 пропущенных. Особенно надeжен «Шахтер» в обороне – 0.60 пропущенного мяча за игру в последних турах.

В атаке главную роль играет Георгий Судаков, на счету которого 13 мячей. Также стоит отметить стабильную форму в Кубке, где команда вышла в финал, обыграв «Динамо» по пенальти. Сейчас «Шахтер» не имеет права на потерю очков и будет максимально мотивирован против команды из нижней части таблицы.

Факты о командах

«Ингулец»

  • 23 очка, 14-е место
  • Победа в последнем матче (2:1 против «Левого берега»)
  • В среднем 0.60 гола за матч
  • Пропускает в каждом втором матче

«Шахтер»

  • 58 очков, 3-е место
  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем 1.40 забитого и 0.60 пропущенного мяча за игру
  • Победа в Кубке по пенальти над «Динамо»

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (7)
1
Забитых мячей
18
0.14
В среднем за матч
2.57
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  6:0
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Шахтер
6 : 0
23.11.2024
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ингулец
0 : 2
13.05.2023
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
3 : 0
05.11.2022
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Ингулец
0 : 1
28.11.2021
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Шахтер
2 : 1
24.07.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Шахтер
1 : 0
09.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Ингулец
0 : 3
13.12.2020
Шахтер
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Прогноз на матч «Ингулец» – «Шахтер»

Разница в классе и турнирной мотивации очевидна. «Шахтер» гораздо стабильнее, результативнее и не испытывает проблем в матчах с соперниками ниже уровнем. «Ингулец» может попытаться сыграть на удержание и борьбу, но шанс на успех минимален. Команда не справляется даже с середняками, тогда как «Шахтер» стабильно прессингует и создаeт моменты. Скорее всего, «горняки» добьются сухой победы, контролируя игру с первых минут.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Шахтера».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Шахтера» с форой -1.5 – коэффициент 2.05
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70
  • Индивидуальный тотал «Шахтера» больше 1.5 – коэффициент 1.85
  • Точный счeт 0:2 в пользу «Шахтера» – коэффициент 6.80

6.80
Точный счёт 0:2 в пользу «Шахтера»
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Автор: Мещеряков Денис
Украина. Премьер-лига Шахтер Ингулец
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