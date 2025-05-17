18 мая в рамках 29-го тура украинской Премьер-лиги «Ингулец» на своeм поле примет «Шахтер». Хозяева продолжают борьбу за выживание, в то время как гости включены в чемпионскую гонку. Обе команды имеют мотивацию, но разница в классе, организации и результативности явно на стороне «горняков».

«Ингулец»

«Ингулец» занимает 14-е место с 23 очками, находясь в опасной близости к зоне вылета. Команда выиграла лишь два из последних десяти матчей и в целом выглядит неубедительно. Даже несмотря на победу над «Левым берегом» (2:1), игра команды остаeтся нестабильной. В атаке наблюдается нехватка качества: всего 3 гола за 5 туров и в среднем 0.60 за игру. Лучший бомбардир – Александр Пятов с 3 мячами за 29 матчей, что говорит о слабой эффективности впереди.

Оборона также оставляет желать лучшего – 6 пропущенных мячей в последних 5 турах. Особенно тяжело «Ингулецу» даются матчи против сильных соперников: разгром от «Динамо» (0:4) и минимальные поражения от «Александрии» и «ЛНЗ» показывают, насколько сложно клубу конкурировать на фоне топ-команд.

«Шахтер»

«Шахтер» после 28 туров идeт третьим с 58 очками. Команда – одна из самых результативных в Премьер-лиге (64 гола), в среднем забивает 2.3 мяча за игру в сезоне. В последних пяти встречах – 7 голов при всего 3 пропущенных. Особенно надeжен «Шахтер» в обороне – 0.60 пропущенного мяча за игру в последних турах.

В атаке главную роль играет Георгий Судаков, на счету которого 13 мячей. Также стоит отметить стабильную форму в Кубке, где команда вышла в финал, обыграв «Динамо» по пенальти. Сейчас «Шахтер» не имеет права на потерю очков и будет максимально мотивирован против команды из нижней части таблицы.

Факты о командах

«Ингулец»

23 очка, 14-е место

Победа в последнем матче (2:1 против «Левого берега»)

В среднем 0.60 гола за матч

Пропускает в каждом втором матче

«Шахтер»

58 очков, 3-е место

Не проигрывает в 5 последних матчах

В среднем 1.40 забитого и 0.60 пропущенного мяча за игру

Победа в Кубке по пенальти над «Динамо»

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (7) 1 Забитых мячей 18 0.14 В среднем за матч 2.57 Крупнейшая победа 6:0 Самый результативный матч: 6:0 Украина. Премьер-лига, 29 тур Шахтер 6 : 0 Ингулец Украина. Премьер-лига, 26 тур Ингулец 0 : 2 Шахтер Украина. Премьер-лига, 11 тур Шахтер 3 : 0 Ингулец Украина. Премьер-лига, 16 тур Ингулец 0 : 1 Шахтер Украина. Премьер-лига, 1 тур Шахтер 2 : 1 Ингулец Украина. Премьер-лига, 26 тур Шахтер 1 : 0 Ингулец Украина. Премьер-лига, 13 тур Ингулец 0 : 3 Шахтер

Прогноз на матч «Ингулец» – «Шахтер»

Разница в классе и турнирной мотивации очевидна. «Шахтер» гораздо стабильнее, результативнее и не испытывает проблем в матчах с соперниками ниже уровнем. «Ингулец» может попытаться сыграть на удержание и борьбу, но шанс на успех минимален. Команда не справляется даже с середняками, тогда как «Шахтер» стабильно прессингует и создаeт моменты. Скорее всего, «горняки» добьются сухой победы, контролируя игру с первых минут.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Шахтера».

Рекомендованные ставки: