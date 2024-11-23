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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Ингулец
Шахтер - Ингулец: обзор матча 23 ноября 2024
Шахтер
23.11.2024, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 29 тур
6 : 0
Завершен
Ингулец
45+1'
А. Бондаренко
47'
Б. Франьич
50'
Кевин
70'
Эгиналдо
80'
А. Зубков
82'
Эгиналдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Ингулец
85'
Замена
V. Dubilei
️️️️
S. Malish
ГОЛ! 6:0!
Эгиналдо
82'
ГОЛ! 5:0!
А. Зубков
Пас отдал
Д. Крыськив
80'
Замена
М. Гомес
️️️️
А. Бондаренко
80'
Замена
М. Швед
️️️️
А. Зубков
80'
ГОЛ! 4:0!
Эгиналдо
Пас отдал
Педриньо
70'
Замена
Педриньо
️️️️
Г. Судаков
64'
Замена
Эгиналдо
️️️️
Д. Сикан
64'
61'
Замена
Д. Резепов
️️️️
B. Mogilnyi
61'
Замена
R. Lisnyak
️️️️
V. Sad
56'
Желтая карточка
B. Mogilnyi
53'
Желтая карточка
М. Мысык
ГОЛ! 3:0!
Кевин
Пас отдал
А. Зубков
50'
ГОЛ! 2:0!
Б. Франьич
Пас отдал
А. Зубков
47'
ГОЛ! 1:0!
А. Бондаренко
Пас отдал
Д. Сикан
45'
+1
Пенальти не реализован!
Г. Судаков
42'
Желтая карточка
Г. Судаков
32'
9'
Желтая карточка
Р. Волохатый
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
11
Александр Пятов
ЦП
20
Роман Волохатый
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Педриньо
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
97
Денис Резепов
АП
19
Radion Lisnyak
ЦФ
3-1-1-3-2
31
Ризнык
16
Азарови
5
Бондарь
17
Тобиас
4
Франьич
8
Крыськив
11
Кевин
10
Судаков
21
Зубков
14
Сикан
19
Бондаренко
3-3-1-3
12
Паламарчук
2
4
Виливальд
23
Шершень
11
Пятов
20
Волохатый
10
33
Мысык
99
59
29
Белоцерковец
10
Судаков
10
Педриньо
10
Педриньо
10
Судаков
19
Бондаренко
6
Гомес
6
Гомес
19
Бондаренко
14
Сикан
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
14
Сикан
21
Зубков
9
Швед
9
Швед
21
Зубков
2
4
4
2
59
97
Резепов
97
Резепов
59
10
19
19
10
Остались в запасе
Шахтер
Ингулец
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Невертон
ЛВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
36
Антон Жилкин
ВР
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
Главный тренер
Василий Кобин
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Невертон
ЛВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Василий Кобин
Статистика матча Шахтер - Ингулец
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Главный судья:
Oleksandr Kalonov, Ukraine
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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