18.05.2025, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Украина. Премьер-лига, 14 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Ингулец
Ингулец
4-4-2
36
Жилкин
4
2
17
44
20
13
11
Пятов
26
Лосенко
27
59
4-1-3-2
48
Твардовский
17
Тобиас
74
Фарина
5
Бондарь
16
Азарови
8
Крыськив
10
Судаков
21
Бондаренко
11
Невертон
30
Алиссон
9
Элиас
36
Жилкин
12
Паламарчук
12
Паламарчук
36
Жилкин
27
14
14
27
26
Лосенко
87
87
26
Лосенко
11
Пятов
42
42
11
Пятов
59
19
19
59
10
Судаков
24
Цуканов
24
Цуканов
10
Судаков
30
Алиссон
9
Швед
9
Швед
30
Алиссон
9
Элиас
2
Траоре
2
Траоре
9
Элиас
Остались в запасе
Ингулец
Шахтер
77
Bogdan Smetanka
ВР
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
21
Artem Benediuk
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
97
Nazar Popov
ЦФ
55
Mykyta Dzen
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
23
Николай Огарков
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
7
Эгиналдо
ЛВ
22
Кевин
ЛВ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
77
Bogdan Smetanka
ВР
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
21
Artem Benediuk
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
97
Nazar Popov
ЦФ
55
Mykyta Dzen
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
23
Николай Огарков
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
7
Эгиналдо
ЛВ
22
Кевин
ЛВ
Главный тренер
Василий Кобин
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Ингулец - Шахтер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ингулец» против «Шахтера», 29-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ингулец» – «Шахтер»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»