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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Шахтер
Ингулец - Шахтер: обзор матча 28 ноября 2021
Ингулец
28.11.2021, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Шахтер
32'
Тете
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингулец - Шахтер
90'
+1
Желтая карточка
Д. Сикан
82'
Замена
Д. Сикан
️️️️
М. Мудрик
Замена
И. Головкин
️️️️
I. Kovalenko
81'
72'
Замена
Марлос
️️️️
Г. Судаков
71'
Замена
В. Бондарь
️️️️
В. Корниенко
70'
Желтая карточка
М. Антонио
62'
Замена
А. Бондаренко
️️️️
Майкон
62'
Замена
М. Соломон
️️️️
Педриньо
Желтая карточка
I. Kovalenko
58'
Замена
А. Козак
️️️️
В. Шарай
46'
Замена
M. Ali Ben Salem
️️️️
М. Ковалев
46'
32'
ГОЛ! 0:1!
Тете
Пас отдал
Додо
Желтая карточка
M. Stephen Gopey
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
1
Yevgen Galchuk
ВР
28
Павел Полегенько
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦФ
29
Хеннос Асмелаш
ЦФ
55
Максим Ковалев
ЦФ
28
Виталий Павлов
ЦФ
0
I. Kovalenko
ЦФ
80
Vladislav Lupashko
ЦФ
76
Михаил Шишка
ЦФ
99
Michael Stephen Gopey
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
8
Майкон
ЦП
10
Педриньо
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
11
Тете
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ингулец
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
24
Иван Головкин
ЦП
97
Андрей Якимов
ЦП
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
1
Bogdan Shust
ЦФ
4
Mohamed Ali Ben Salem
ЦФ
28
Андрей Коробенко
ЦФ
10
Александр Козак
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
19
Артем Бондаренко
АП
10
Марлос
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
1-1-5
1
28
Полегенько
77
Шарай
0
99
76
Шишка
80
28
Павлов
4-3-3
12
Трубин
17
Додо
6
Марлон
22
Матвиенко
9
Корниенко
8
Антонио
8
Майкон
10
Педриньо
11
Тете
8
Судаков
27
Мудрик
0
24
Головкин
24
Головкин
0
55
Ковалев
4
4
55
Ковалев
77
Шарай
10
Козак
10
Козак
77
Шарай
9
Корниенко
5
Бондарь
5
Бондарь
9
Корниенко
8
Майкон
19
Бондаренко
19
Бондаренко
8
Майкон
10
Педриньо
10
Соломон
10
Соломон
10
Педриньо
8
Судаков
10
Марлос
10
Марлос
8
Судаков
27
Мудрик
14
Сикан
14
Сикан
27
Мудрик
Остались в запасе
Ингулец
Шахтер
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ЦП
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
1
Bogdan Shust
ЦФ
28
Андрей Коробенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ЦП
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
1
Bogdan Shust
ЦФ
28
Андрей Коробенко
ЦФ
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Ингулец - Шахтер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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