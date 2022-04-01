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Бразилия. Серия А
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Атлетико Минейро
Майкон
€ 2 млн
Майкон
Атлетико Минейро
15 июля 1997 (29), Сан-Паулу
#8 | Полузащитник
171 см
Бразилия
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«Коринтианс» арендовал Майкона у «Шахтера» до конца года
2022.04.01 07:59
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