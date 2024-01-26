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€ 9 млн

Тете

Гремио
15 февраля 2000 (26)
#11 | Нападающий
175 см
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
«Галатасарай» назвал «Зениту» стоимость Тете
2024.01.26 16:24
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«Зенит» хочет усилиться экс-игроком «Шахтера»
2024.01.04 22:59
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Видео Определен автор лучшего гола недели в Лиге чемпионов
2023.09.22 16:00
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Видео Лучшие голы недели в Лиге чемпионов
2023.09.21 09:44
Фото «Галатасарай» бесплатно подписал 25-миллионного вингера «Шахтера»
2023.08.11 13:13
«Лестер» объявил об уходе семи игроков
2023.06.05 20:46
Фото «Лестер» арендовал форварда «Шахтера»
2023.01.29 15:31
Фото Тете перешел из «Шахтера» в «Лион» до конца сезона
2022.03.31 18:26
Bolavip: «Шахтер» отказался продавать Тете в «Баварию» за 70 миллионов
2020.12.29 20:27
7
Фото Сафонов попал в символическую сборную первого тура ЛЧ по версии WhoScored
2020.10.22 14:21
20
Фото Мората, Коман, Тете и Анхелиньо – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
2020.10.22 07:23
2
«Милан» интересуется полузащитником «Шахтера» Тете
2019.11.26 09:19
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