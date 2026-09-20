Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 9 млн

Тете - статистика

Гремио
15 февраля 2000 (26)
#11 | Нападающий
175 см
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Гремио
0 : 0
20.09.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Ботафого
3 : 2
17.09.2026
Гремио
78' - 90'
88'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Гремио
1 : 2
12.09.2026
Васко да Гама
1' - 71'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Витория
1 : 0
08.09.2026
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Гремио
3 : 1
31.08.2026
Шапекоэнсе
76' - 90'
90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гремио
22
2
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Гремио
0 : 0
20.09.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Ботафого
3 : 2
17.09.2026
Гремио
78' - 90'
88'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Гремио
1 : 2
12.09.2026
Васко да Гама
1' - 71'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Витория
1 : 0
08.09.2026
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Гремио
3 : 1
31.08.2026
Шапекоэнсе
76' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Брагантино
1 : 0
23.08.2026
Гремио
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
16.08.2026
Гремио
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Гремио
1 : 1
27.07.2026
Флуминенсе
1' - 78'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Мирассол
2 : 1
18.07.2026
Гремио
1' - 86'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Гремио
1 : 3
30.05.2026
Коринтианс
1' - 53'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Гремио
3 : 2
24.05.2026
Сантос
56' - 90'
63'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Баия
1 : 1
17.05.2026
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Гремио
0 : 1
11.05.2026
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 0
03.05.2026
Гремио
65' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Гремио
1 : 0
26.04.2026
Коритиба
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Крузейро
2 : 0
19.04.2026
Гремио
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Интернасьонал
0 : 0
12.04.2026
Гремио
1' - 56'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Гремио
0 : 0
06.04.2026
Ремо
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Палмейрас
2 : 1
03.04.2026
Гремио
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Васко да Гама
2 : 1
22.03.2026
Гремио
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Гремио
2 : 0
20.03.2026
Витория
86' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Шапекоэнсе
1 : 1
17.03.2026
Гремио
1' - 74'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Сан-Паулу
2 : 0
12.02.2026
Гремио
1' - 70'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гремио
5 : 3
05.02.2026
Ботафого
1' - 68'
60'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.01.2026
Гремио
1' - 74'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
22:15
2
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
21:51
5
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
20:59
2
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
20:48
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
3
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
1
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
4
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
19:13
3
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+