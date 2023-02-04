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    Тете - статистика

    #37 | Нападающий
    Имя Матеус
    Фамилия Лемос
    Команда Лестер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 февраля 2000 (23 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 25,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 68' Саутгемптон 1:0 Лестер Англия. Премьер-лига, 26 тур
    28.02.2023 1' - 74' Лестер 1:2 Блэкберн Англия. Кубок, 1/8 финала
    25.02.2023 1' - 62' Лестер 0:1 Арсенал Англия. Премьер-лига, 25 тур
    19.02.2023 1' - 75' Манчестер Юнайтед 3:0 Лестер Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 1' - 77' Лестер 4:1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 23 тур
    04.02.2023 1' - 83' Астон Вилла 2:4 Лестер Англия. Премьер-лига, 22 тур
    45'
    Статистика по турнирам
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