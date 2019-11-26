Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Милан» интересуется полузащитником «Шахтера» Тете

26 ноября 2019, 09:19

Полузащитник «Шахтера» Тете стал трансферной целью «Милана», сообщает Globo Esporte.

По информации источника, клубы уже начали переговоры о возможной сделке, сумма которой может превысить 30 миллионов евро.

15 процентов прав на бразильца принадлежат «Гремио». Кроме того, бывший клуб игрока получит три процента от суммы его перепродажи.

  • «Шахтер» купил 19-летнего хавбека в феврале этого года за 15 миллионов евро.
  • В составе украинской команды Тете провел 23 матча, забил восемь голов и сделал шесть ассистов.

Источник: Globo Esporte
Италия. Серия А Украина. Премьер-лига Милан Шахтер Тете
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+