«Милан» интересуется полузащитником «Шахтера» Тете

Полузащитник «Шахтера» Тете стал трансферной целью «Милана», сообщает Globo Esporte.

По информации источника, клубы уже начали переговоры о возможной сделке, сумма которой может превысить 30 миллионов евро.

15 процентов прав на бразильца принадлежат «Гремио». Кроме того, бывший клуб игрока получит три процента от суммы его перепродажи.