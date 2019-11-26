«Милан» интересуется полузащитником «Шахтера» Тете

Полузащитник «Шахтера» Тете стал трансферной целью «Милана», сообщает Globo Esporte.
По информации источника, клубы уже начали переговоры о возможной сделке, сумма которой может превысить 30 миллионов евро.
15 процентов прав на бразильца принадлежат «Гремио». Кроме того, бывший клуб игрока получит три процента от суммы его перепродажи.
- «Шахтер» купил 19-летнего хавбека в феврале этого года за 15 миллионов евро.
- В составе украинской команды Тете провел 23 матча, забил восемь голов и сделал шесть ассистов.
Источник: Globo Esporte