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    «Милан» интересуется полузащитником «Шахтера» Тете

    Полузащитник «Шахтера» Тете стал трансферной целью «Милана», сообщает Globo Esporte.

    По информации источника, клубы уже начали переговоры о возможной сделке, сумма которой может превысить 30 миллионов евро.

    15 процентов прав на бразильца принадлежат «Гремио». Кроме того, бывший клуб игрока получит три процента от суммы его перепродажи.

    • «Шахтер» купил 19-летнего хавбека в феврале этого года за 15 миллионов евро.
    • В составе украинской команды Тете провел 23 матча, забил восемь голов и сделал шесть ассистов.

    Источник: Globo Esporte

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