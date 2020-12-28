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    Bolavip: «Шахтер» отказался продавать Тете в «Баварию» за 70 миллионов

    Полузащитник «Шахтера» Тете мог продолжить карьеру в «Баварии», сообщает Bolavip со ссылкой на журналиста Алекса Баге.

    Мюнхенский клуб был готов заплатить за футболиста 70 миллионов евро, но «Шахтер» отказал в трансфере. Донецкий клуб планирует выручить за футболиста большую сумму.

    Тете помимо «Баварии» интересуются «Манчестер Сити», «Реал», «Милан» и другие европейские клубы.

    • Бывший клуб бразильца «Гремио» получит 15% от продажи футболиста.
    • Контракт Тете с «Шахтером» истекает 31 декабря 2023 года.
    • Его рыночная стоимость – 17 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Bolavip

    Бразильский ресурс о футболе. Аудитория в Facebook превышает 300 тысяч человек.

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4840

      Томик 30 минут назад

      В Баварию? За 70? Отказали?... Готовят почву для продажи за 30. Напоминают о существовании игрока и заявляют о возможной продаже. Ибо если отказали Баварии, то просто перестанет играть человек после такого. Тем более, что не совсем белый. Стоит 17. Семнадцать, КАРЛ.

      0
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      Рейтинг: +10243

      DeStar 1 час назад

      ну не, шляпа новость. Его стоимость 17 а они на 70 отказались? ну и при этом игрок вряд ли постоянно на виду то играя в упл. Смешно, тем более выручить. больше, от кого?) за что?) за 6 игр в лч? или за 2 гола реалу такая цена?

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      Рейтинг: +41467

      MaxRnD 2 часа назад

      Чо та как-то на лажу смахивает

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      Рейтинг: +543

      Rabinovi_ch 2 часа назад

      Почему Шахтер может отказываться от 79 лямов, а у нас даже не могут столько заработать с продажи всего состава?

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      Рейтинг: +11879

      KLIM777 > Rabinovi_ch 2 часа назад

      читай больше, ни за 50 его сами привезут

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