Bolavip: «Шахтер» отказался продавать Тете в «Баварию» за 70 миллионов

Полузащитник «Шахтера» Тете мог продолжить карьеру в «Баварии», сообщает Bolavip со ссылкой на журналиста Алекса Баге.

Мюнхенский клуб был готов заплатить за футболиста 70 миллионов евро, но «Шахтер» отказал в трансфере. Донецкий клуб планирует выручить за футболиста большую сумму.

Тете помимо «Баварии» интересуются «Манчестер Сити», «Реал», «Милан» и другие европейские клубы.