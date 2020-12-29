Bolavip: «Шахтер» отказался продавать Тете в «Баварию» за 70 миллионов

Полузащитник «Шахтера» Тете мог продолжить карьеру в «Баварии», сообщает Bolavip со ссылкой на журналиста Алекса Баге.
Мюнхенский клуб был готов заплатить за футболиста 70 миллионов евро, но «Шахтер» отказал в трансфере. Донецкий клуб планирует выручить за футболиста большую сумму.
Тете помимо «Баварии» интересуются «Манчестер Сити», «Реал», «Милан» и другие европейские клубы.
- Бывший клуб бразильца «Гремио» получит 15% от продажи футболиста.
- Контракт Тете с «Шахтером» истекает 31 декабря 2023 года.
- Его рыночная стоимость – 17 миллионов евро.
Источник: Bolavip
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