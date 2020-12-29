Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Bolavip: «Шахтер» отказался продавать Тете в «Баварию» за 70 миллионов

Bolavip: «Шахтер» отказался продавать Тете в «Баварию» за 70 миллионов

29 декабря 2020, 20:27
7

Полузащитник «Шахтера» Тете мог продолжить карьеру в «Баварии», сообщает Bolavip со ссылкой на журналиста Алекса Баге.

Мюнхенский клуб был готов заплатить за футболиста 70 миллионов евро, но «Шахтер» отказал в трансфере. Донецкий клуб планирует выручить за футболиста большую сумму.

Тете помимо «Баварии» интересуются «Манчестер Сити», «Реал», «Милан» и другие европейские клубы.

  • Бывший клуб бразильца «Гремио» получит 15% от продажи футболиста.
  • Контракт Тете с «Шахтером» истекает 31 декабря 2023 года.
  • Его рыночная стоимость – 17 миллионов евро.

Источник: Bolavip

Бразильский ресурс о футболе. Аудитория в Facebook превышает 300 тысяч человек.

Германия. Бундеслига Украина. Премьер-лига Бавария Манчестер Сити Реал Милан Шахтер Тете
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Rabinovi_ch
1609263604
Почему Шахтер может отказываться от 79 лямов, а у нас даже не могут столько заработать с продажи всего состава?
Ответить
MaxRnD
1609264085
Чо та как-то на лажу смахивает
Ответить
DeStar
1609265525
ну не, шляпа новость. Его стоимость 17 а они на 70 отказались? ну и при этом игрок вряд ли постоянно на виду то играя в упл. Смешно, тем более выручить. больше, от кого?) за что?) за 6 игр в лч? или за 2 гола реалу такая цена?
Ответить
Томик
1609269838
В Баварию? За 70? Отказали?... Готовят почву для продажи за 30. Напоминают о существовании игрока и заявляют о возможной продаже. Ибо если отказали Баварии, то просто перестанет играть человек после такого. Тем более, что не совсем белый. Стоит 17. Семнадцать, КАРЛ.
Ответить
Михаил_Боярский
1609280147
Чушь какая-то. Во первых зачем баварии нонейм всрался, во вторых за 70 при рыночной 17)) ну ну.. Я думаю любой клуб постсоветсткого пространства если бы им накинули сверху полтос за игрока сами бы его привезли с бантиком.
Ответить
Hektor 84
1609282561
Утка!!! Когда Шахтер от большого бабла отказывался?
Ответить
Hala Madrid
1609323999
"Бавария" вздохнула с облегчением
Ответить
Главные новости
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
1
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
3
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
3
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
1
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Все новости
Все новости
Бундеслига. «Бавария» стартовала с унижения «Штутгарта» (5:1)
Вчера, 23:27
Фото«Бавария» продала полузащитника за 14+5 миллионов
Вчера, 10:25
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
27 августа
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Видео85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
Компани сказал, чего ждать от «Баварии» после победы в Суперкубке Германии
23 августа
Клуб Бундеслиги забил 10 голов за тайм в Кубке и одержал крупнейшую победу в своей истории
22 августа
1
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
19 августа
3
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
19 августа
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
18 августа
3
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
18 августа
2
ФотоДортмундская «Боруссия» купила за 32 миллиона полузащитника, которым интересовались «Зенит» и ЦСКА
17 августа
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
17 августа
9
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
16 августа
5
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
16 августа
7
ФотоМусиала едва не умер во время матча
15 августа
7
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
15 августа
1
«Спартаку» предложили подписать Горецку
14 августа
11
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
12 августа
1
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
У кандидата в депутаты Госдумы нашлось 9 тысяч акций клуба Бундеслиги
12 августа
3
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
9 августа
11
ФотоУ игрока «Вердера» сняли колеса с машины
8 августа
4
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»
7 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+