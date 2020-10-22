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  • Сафонов попал в символическую сборную первого тура ЛЧ по версии WhoScored

Сафонов попал в символическую сборную первого тура ЛЧ по версии WhoScored

22 октября 2020, 14:21
20

Портал WhoScored представил символическую сборную первого тура Лиги чемпионов.

В нее включен голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, получивший оценку «7,7».

Также в сборную попали сразу три игрока «Баварии»Йозуа Киммих, Леон Горецка и Кингсли Коман, по два из «Ювентуса» и «Аталанты»Хуан Куадрадо, Данило, Кристиан Ромеро и Дуван Сапата, а также Фабиньо из «Ливерпуля», Тете из «Шахтера» и капитан «Барселоны» Лионель Месси.

  • «Краснодар» возглавил группу.
  • Следующий матч «Краснодара» в ЛЧ– 28 октября с «Челси».

Источник: WhoScored
Лига чемпионов Краснодар Бавария Ювентус Аталанта Ливерпуль Шахтер Барселона Месси Лионель Куадрадо Хуан Данило Фабиньо Горецка Леон Сапата Дуван Коман Кингсли Киммих Йозуа Сафонов Матвей Ромеро Кристиан Тете
Комментарии (20)
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AZ
1603365874
Все по делу. Матвей - красавец! Будущее сборной...
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polt
1603365966
Супер. Заслужил. Не вскружило бы парню голову.
Ответить
filosof sparty
1603370381
Молодец Матвей!
Ответить
Юрэс
1603374331
А черчесофф всё молчит
Ответить
zigbert
1603375312
Приятно видеть Сафонова в компании таких звезд.
Ответить
Синитсосит
1603376654
а где же дзюба
Ответить
Nemchinevich I.P.
1603380402
Матвей ждём тебя в сборной РОССИИ твой номер первый!
Ответить
Mister_Tomsk
1603382281
пока усатый у руля, он не поставит его в рамку. только потому что усатый тоже стал как дзюба.
Ответить
Retiremen_VMF
1603392030
Сафонову пока очень по его труду заслуги раздают. Реально Сафонов и Максименко- это будущее нашего футбола. Акинфеев- это все нашего футбола. С вратарями у нас куда не шло, коллеги!
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zaichkin777@gmail.com
1603438340
Сафонище!!!
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