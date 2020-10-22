Сафонов попал в символическую сборную первого тура ЛЧ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную первого тура Лиги чемпионов.
В нее включен голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, получивший оценку «7,7».
Также в сборную попали сразу три игрока «Баварии» – Йозуа Киммих, Леон Горецка и Кингсли Коман, по два из «Ювентуса» и «Аталанты» – Хуан Куадрадо, Данило, Кристиан Ромеро и Дуван Сапата, а также Фабиньо из «Ливерпуля», Тете из «Шахтера» и капитан «Барселоны» Лионель Месси.
- «Краснодар» возглавил группу.
- Следующий матч «Краснодара» в ЛЧ– 28 октября с «Челси».
Источник: WhoScored