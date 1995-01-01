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    Сафонов попал в символическую сборную первого тура ЛЧ по версии WhoScored

    Портал WhoScored представил символическую сборную первого тура Лиги чемпионов.

    В нее включен голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, получивший оценку «7,7».

    Также в сборную попали сразу три игрока «Баварии»Йозуа Киммих, Леон Горецка и Кингсли Коман, по два из «Ювентуса» и «Аталанты»Хуан Куадрадо, Данило, Кристиан Ромеро и Дуван Сапата, а также Фабиньо из «Ливерпуля», Тете из «Шахтера» и капитан «Барселоны» Лионель Месси.

    • «Краснодар» возглавил группу.
    • Следующий матч «Краснодара» в ЛЧ– 28 октября с «Челси».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: WhoScored

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    Сегодня, 14:21
    Комментарии12
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      Рейтинг: -703

      Синитсосит 3 минуты назад

      а где же дзюба

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +80002

      zigbert 26 минут назад

      Приятно видеть Сафонова в компании таких звезд.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +701

      Юрэс 42 минуты назад

      А черчесофф всё молчит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -98

      Спартач80 1 час назад

      Если так продолжит дальше-Краснодару скоро придётся искать нового кипера...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4380

      filosof sparty 1 час назад

      Молодец Матвей!

      2
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      Рейтинг: 0

      gosett 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пpoгнoзы фyтбольных матчей stavka-info.ru

      -5
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      Рейтинг: +9473

      alarm 3 часа назад

      хряки где?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +129

      Жорик секс обжорик > alarm 2 часа назад

      я конечно понимаю хайпануть хочется, но причем тут хряки если это ЛЧ??

      1
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      ...
      Рейтинг: +87

      Fusballer > alarm 2 часа назад

      А где распиаренные бомжи?

      2
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      Рейтинг: -703

      Синитсосит > alarm 2 минуты назад

      бухают и угорают с брюгге

      0
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      Рейтинг: +3722

      polt 3 часа назад

      Супер. Заслужил. Не вскружило бы парню голову.

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      Рейтинг: +1864

      AZ 3 часа назад

      Все по делу. Матвей - красавец! Будущее сборной...

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