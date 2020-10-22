Мората, Коман, Тете и Анхелиньо – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Это нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, вингер «Баварии» Кингсли Коман, хавбек «Шахтера» Тете и защитник «РБ Лейпциг» Анхелиньо.
- Мората и Анхелиньо оформили по дублю в матчах с киевским «Динамо» и «Истанбулом» соответственно.
- В активе Тете гол + два ассиста в игре с «Реалом».
- Коман забил два мяча и отдал результативную передачу в поединке с «Атлетико».
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Источник: Официальный твиттер УЕФА