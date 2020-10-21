Мората, Коман, Тете и Анхелиньо – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Если грохнули Реал сразу лучший это как то не справедливо
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Это нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, вингер «Баварии» Кингсли Коман, хавбек «Шахтера» Тете и защитник «РБ Лейпциг» Анхелиньо.
- Мората и Анхелиньо оформили по дублю в матчах с киевским «Динамо» и «Истанбулом» соответственно.
- В активе Тете гол + два ассиста в игре с «Реалом».
- Коман забил два мяча и отдал результативную передачу в поединке с «Атлетико».
Кто был лучшим игроком недели в #ЛигаЧемпионов?⭐️ МоратаКоманТетеАнхелинь#ЛигаЧемпионов | @FTBSantander— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 21, 2020