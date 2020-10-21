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    Мората, Коман, Тете и Анхелиньо – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

    УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Это нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, вингер «Баварии» Кингсли Коман, хавбек «Шахтера» Тете и защитник «РБ Лейпциг» Анхелиньо.

    • Мората и Анхелиньо оформили по дублю в матчах с киевским «Динамо» и «Истанбулом» соответственно.
    • В активе Тете гол + два ассиста в игре с «Реалом».
    • Коман забил два мяча и отдал результативную передачу в поединке с «Атлетико».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: -573

      СуперПАВ9 47 минут назад

      Если грохнули Реал сразу лучший это как то не справедливо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +225

      Avenger_93 3 часа назад

      Если есть мозг, то выберут Тете, а будет Коман

      0
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      Рейтинг: +21

      х800ат 3 часа назад

      Сафонов

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