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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Ингулец
Шахтер - Ингулец: обзор матча 05 ноября 2022
Шахтер
05.11.2022, суббота, 16:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Ингулец
18'
Д. Крыськив
69'
Д. Сикан (П)
90+4'
Д. Сикан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Ингулец
ГОЛ! 3:0!
Д. Сикан
90'
+4
Замена
М. Мудрик
️️️️
Г. Судаков
73'
Замена
Д. Топалов
️️️️
Б. Михайличенко
73'
72'
Замена
Д. Кравчук
️️️️
А. Кухарук
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Сикан
69'
Замена
Д. Сикан
️️️️
Л. Траоре
57'
Замена
А. Бондаренко
️️️️
Н. Джурасек
57'
46'
Замена
А. Козак
️️️️
Т. Сакив
46'
Замена
В. Одарюк
️️️️
С. Ченбай
46'
Замена
М. Марусич
️️️️
А. Кучеренко
39'
Желтая карточка
Т. Сакив
31'
Желтая карточка
С. Ченбай
Желтая карточка
В. Бондарь
27'
ГОЛ! 1:0!
Д. Крыськив
Пас отдал
Н. Джурасек
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Анатолий Трубин
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
30
Невен Джурасек
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
27
Олег Очеретко
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Ингулец
25
Данил Кучер
ВР
26
Владислав Сидоренко
ЦЗ
23
Александр Кучеренко
ОП
21
Владислав Клименко
ЦП
21
Сергей Ченбай
ЦП
44
Тарас Сакив
ЦФ
28
Виталий Павлов
ЦФ
5
Евгений Запорожец
ЦФ
55
Максим Ковалев
ЦФ
88
Андрей Кухарук
ЦФ
33
Дмитрий Нагиев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
7
Иван Петряк
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Артем Бондаренко
АП
5
Андрей Тотовицкий
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
10
Александр Козак
ЛВ
24
Иван Головкин
ЦП
97
Денис Резепов
ЦП
21
Данил Кравчук
ПВ
8
Владимир Одарюк
ПВ
7
Андрей Близниченко
ЦФ
28
Андрей Коробенко
ЦФ
14
Максим Марусич
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Трубин
15
Михайличенко
5
Бондарь
22
Матвиенко
27
Кривцов
30
Джурасек
8
Крыськив
29
Назарина
27
Очеретко
10
Судаков
2
Траоре
1-1-2-5
25
Кучер
26
Сидоренко
23
Кучеренко
21
Клименко
21
Ченбай
28
Павлов
33
Нагиев
88
Кухарук
55
Ковалев
5
Запорожец
30
Джурасек
19
Бондаренко
19
Бондаренко
30
Джурасек
10
Судаков
27
Мудрик
27
Мудрик
10
Судаков
15
Михайличенко
12
Топалов
12
Топалов
15
Михайличенко
2
Траоре
14
Сикан
14
Сикан
2
Траоре
44
Сакив
10
Козак
10
Козак
44
Сакив
88
Кухарук
21
Кравчук
21
Кравчук
88
Кухарук
21
Ченбай
8
Одарюк
8
Одарюк
21
Ченбай
23
Кучеренко
14
Марусич
14
Марусич
23
Кучеренко
Остались в запасе
Шахтер
Ингулец
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
5
Андрей Тотовицкий
АП
7
Иван Петряк
ЛВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
12
Алексей Паламарчук
ВР
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
24
Иван Головкин
ЦП
97
Денис Резепов
ЦП
7
Андрей Близниченко
ЦФ
28
Андрей Коробенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
5
Андрей Тотовицкий
АП
7
Иван Петряк
ЛВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Остались в запасе
12
Алексей Паламарчук
ВР
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
24
Иван Головкин
ЦП
97
Денис Резепов
ЦП
7
Андрей Близниченко
ЦФ
28
Андрей Коробенко
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Шахтер - Ингулец
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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