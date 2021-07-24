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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Ингулец
Шахтер - Ингулец: обзор матча 24 июля 2021
Шахтер
24.07.2021, суббота, 19:30
Украина. Премьер-лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Ингулец
12'
Л. Траоре
34'
А. Патрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Ингулец
Желтая карточка
Тете
90'
+3
Замена
М. Антонио
️️️️
М. Соломон
88'
Замена
Витао
️️️️
В. Корниенко
83'
73'
Замена
А. Козак
️️️️
В. Павлов
Замена
Тете
️️️️
Педриньо
69'
Замена
Г. Судаков
️️️️
А. Патрик
69'
66'
Желтая карточка
В. Павлов
40'
Желтая карточка
Е. Запорожец
ГОЛ! 2:0!
А. Патрик
Пас отдал
Т. Степаненко
34'
ГОЛ! 1:0!
Л. Траоре
Пас отдал
М. Соломон
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Педриньо
ЦП
8
Майкон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ингулец
1
Yevgen Galchuk
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
55
Максим Ковалев
ЦФ
17
Артем Ситало
ЦФ
5
Евгений Запорожец
ЦФ
76
Михаил Шишка
ЦФ
28
Андрей Коробенко
ЦФ
28
Виталий Павлов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
44
Витао
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
11
Тете
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
19
Артем Бондаренко
ЦФ
Ингулец
1
Bogdan Shust
ЦФ
29
Хеннос Асмелаш
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
0
I. Kovalenko
ЦФ
10
Александр Козак
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
9
Mohamed Salem
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Трубин
9
Корниенко
6
Марлон
22
Матвиенко
17
Додо
27
Степаненко
10
Педриньо
8
Майкон
10
Соломон
10
Патрик
2
Траоре
2-5
1
28
Полегенько
39
Опанасенко
17
Ситало
28
Павлов
28
Коробенко
76
Шишка
5
Запорожец
9
Корниенко
44
Витао
44
Витао
9
Корниенко
10
Соломон
8
Антонио
8
Антонио
10
Соломон
10
Патрик
8
Судаков
8
Судаков
10
Патрик
10
Педриньо
11
Тете
11
Тете
10
Педриньо
28
Павлов
10
Козак
10
Козак
28
Павлов
Остались в запасе
Шахтер
Ингулец
22
Ефим Конопля
ПЗ
31
Дентиньо
ЦФ
30
Андрей Пятов
ВР
27
Михаил Мудрик
ЛВ
19
Артем Бондаренко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Bogdan Shust
ЦФ
29
Хеннос Асмелаш
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
0
I. Kovalenko
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
9
Mohamed Salem
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
22
Ефим Конопля
ПЗ
31
Дентиньо
ЦФ
30
Андрей Пятов
ВР
27
Михаил Мудрик
ЛВ
19
Артем Бондаренко
ЦФ
Остались в запасе
1
Bogdan Shust
ЦФ
29
Хеннос Асмелаш
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
0
I. Kovalenko
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
9
Mohamed Salem
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Шахтер - Ингулец
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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