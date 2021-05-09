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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Ингулец
Шахтер - Ингулец: обзор матча 09 мая 2021
Шахтер
09.05.2021, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Ингулец
16'
Тете
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Ингулец
Замена
М. Мудрик
️️️️
Майкон
84'
83'
Желтая карточка
В. Павлов
Замена
Фернандо
️️️️
Тете
77'
Замена
В. Корниенко
️️️️
С. Болбат
77'
70'
Замена
D. Yanakov
️️️️
А. Козак
70'
Замена
I. Kovalenko
️️️️
A. Shchedry
Замена
М. Антонио
️️️️
Г. Судаков
65'
54'
Желтая карточка
M. Bartulovic
30'
Желтая карточка
А. Козак
23'
Замена
M. Bartulovic
️️️️
Н. Квасный
ГОЛ! 1:0!
Тете
Пас отдал
А. Патрик
16'
Желтая карточка
С. Болбат
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Майкон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
8
Георгий Судаков
АП
11
Тете
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Ингулец
99
Николай Квасный
ЛЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
29
Хеннос Асмелаш
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
23
Александр Кучеренко
ОП
28
Андрей Коробенко
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
4
Mohamed Ali Ben Salem
ЦФ
0
N. Sitchinava
ЦФ
9
Mohamed Salem
ЦФ
45
A. Shchedry
ЦФ
73
Artem Malysh
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Шахтер
55
Евгений Гриценко
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
11
Фернандо
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Ингулец
0
M. Bartulovic
ЦФ
0
I. Kovalenko
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
0
F. Seitkhalilov
ЦФ
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
4-1-3-2
12
Трубин
2
Додо
22
Матвиенко
44
Витао
50
Болбат
8
Майкон
10
Соломон
8
Судаков
11
Тете
31
Дентиньо
10
Патрик
3-1-2-1-5
29
Асмелаш
28
Павлов
99
Квасный
23
Кучеренко
28
Коробенко
5
Запорожец
10
Козак
4
73
45
9
0
11
Тете
11
Фернандо
11
Фернандо
11
Тете
50
Болбат
9
Корниенко
9
Корниенко
50
Болбат
8
Судаков
8
Антонио
8
Антонио
8
Судаков
8
Майкон
27
Мудрик
27
Мудрик
8
Майкон
99
Квасный
0
0
99
Квасный
45
0
0
45
10
Козак
77
77
10
Козак
Остались в запасе
Шахтер
Ингулец
55
Евгений Гриценко
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
0
F. Seitkhalilov
ЦФ
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
55
Евгений Гриценко
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Остались в запасе
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
0
F. Seitkhalilov
ЦФ
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Шахтер - Ингулец
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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